Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916686050.html
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине
Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:56
2023-12-19T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и вовлеченности в конфликт, но не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наверно, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, эта позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - прокомментировал ситуацию Песков.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дэвид Кэмерон
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине

Песков: слова Кэмерона о продолжении помощи Украине не изменят ход событий

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и вовлеченности в конфликт, но не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверно, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, эта позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - прокомментировал ситуацию Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала