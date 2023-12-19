https://ria.ru/20231219/pomosch-1916686050.html
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине
Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:56
2023-12-19T12:56
2023-12-19T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и вовлеченности в конфликт, но не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наверно, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, эта позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - прокомментировал ситуацию Песков.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дэвид Кэмерон
В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине
Песков: слова Кэмерона о продолжении помощи Украине не изменят ход событий
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и вовлеченности в конфликт, но не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверно, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, эта позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - прокомментировал ситуацию Песков.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл