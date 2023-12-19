https://ria.ru/20231219/pomosch-1916686050.html

В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине

В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали слова Кэмерона о продолжении помощи Украине

Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:56

2023-12-19T12:56

2023-12-19T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

дэвид кэмерон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Киеву в Кремле назвали известной риторикой, эта позиция приведет к истощению их ресурсов и вовлеченности в конфликт, но не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наверно, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции, эта позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - прокомментировал ситуацию Песков.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дэвид кэмерон