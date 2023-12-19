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Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб - РИА Новости, 19.12.2023
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15:22 19.12.2023 (обновлено: 15:37 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/polsha-1916727633.html
Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб
Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб - РИА Новости, 19.12.2023
Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб
Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:22
2023-12-19T15:37
польша
в мире
дональд туск
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ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых.На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию."После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки", - сказал Туск."Сегодня я назначил новых глав этих служб", - добавил он. Премьер пояснил, что во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая. По словам Туска, она среди прочего имеет большой опыт в электронной разведке. Во главе Центрального антикоррупционного бюро станет Агнешка Квятковская-Гурдак. Агентство внутренней безопасности возглавит полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота. Во главе Службы военной контрразведки станет генерал Ярослав Стружик.
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польша, в мире, дональд туск
Польша, В мире, Дональд Туск
Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб

Туск утвердил отставки руководителей всех польских спецслужб и назначил новых

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых.
На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
"После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки", - сказал Туск.
"Сегодня я назначил новых глав этих служб", - добавил он. Премьер пояснил, что во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая. По словам Туска, она среди прочего имеет большой опыт в электронной разведке. Во главе Центрального антикоррупционного бюро станет Агнешка Квятковская-Гурдак. Агентство внутренней безопасности возглавит полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота. Во главе Службы военной контрразведки станет генерал Ярослав Стружик.
Варшава - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Новое правительство Польши начало менять послов страны
14 декабря, 19:09
 
ПольшаВ миреДональд Туск
 
 
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