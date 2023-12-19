https://ria.ru/20231219/polsha-1916727633.html

Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб

Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб - РИА Новости, 19.12.2023

Премьер Польши сменил всех руководителей спецслужб

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:22

2023-12-19T15:22

2023-12-19T15:37

польша

в мире

дональд туск

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ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что утвердил отставки руководителей всех спецслужб и назначил новых.На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию."После дискуссии в коллегиуме по вопросам специальных служб и запросе мнения президента Польской республики я принял решение об увольнении руководителей Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и Службы военной контрразведки", - сказал Туск."Сегодня я назначил новых глав этих служб", - добавил он. Премьер пояснил, что во главе Службы военной разведки станет полковник Дорота Кавенцкая. По словам Туска, она среди прочего имеет большой опыт в электронной разведке. Во главе Центрального антикоррупционного бюро станет Агнешка Квятковская-Гурдак. Агентство внутренней безопасности возглавит полковник Рафал Сырыско. Службу разведки возглавит полковник Павел Шота. Во главе Службы военной контрразведки станет генерал Ярослав Стружик.

https://ria.ru/20231214/posly-1915887753.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, дональд туск