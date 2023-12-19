https://ria.ru/20231219/polsha-1916715932.html
Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин
Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин
Польша спит и видит, как вернуть земли, которые отошли Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:43
2023-12-19T14:43
2023-12-19T15:03
польша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Польша спит и видит, как вернуть земли, которые отошли Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Те страны, которые потеряли свои территории (в пользу Украины после Второй мировой войны - ред.), прежде всего Польша, спят и видят, вернуть (их - ред.)", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, в мире, владимир путин, россия
Польша, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин
Путин: Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине