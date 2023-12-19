https://ria.ru/20231219/polsha-1916715932.html

Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин

Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Польша спит и видит, как вернуть земли, отошедшие Украине, заявил Путин

Польша спит и видит, как вернуть земли, которые отошли Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:43

2023-12-19T14:43

2023-12-19T15:03

польша

украина

в мире

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805629271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_596dbfa5f969a7162be3b005773f7b6d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Польша спит и видит, как вернуть земли, которые отошли Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Те страны, которые потеряли свои территории (в пользу Украины после Второй мировой войны - ред.), прежде всего Польша, спят и видят, вернуть (их - ред.)", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, в мире, владимир путин, россия