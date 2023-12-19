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Полиция выясняет, кто открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре - РИА Новости, 19.12.2023
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21:45 19.12.2023 (обновлено: 21:49 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/politsiya-1916824264.html
Полиция выясняет, кто открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре
Полиция выясняет, кто открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре - РИА Новости, 19.12.2023
Полиция выясняет, кто открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре
Краснодарские полицейские проводят проверку по факту стрельбы на детской площадке краевой столице, устанавливается личность и мотивы предполагаемого... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:45
2023-12-19T21:49
происшествия
краснодар
уральский
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КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Краснодарские полицейские проводят проверку по факту стрельбы на детской площадке краевой столице, устанавливается личность и мотивы предполагаемого преступника, сообщили в пресс-службе городского УМВД. По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о стрельбе неизвестного мужчины на детской площадке в ЖК "Аквамарин" на улице Уральской. "Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки по факту стрельбы из неустановленного типа оружия в одном из дворов краснодарского жилого комплекса. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента, тип оружия, личность данного гражданина, а также мотивы его действий", - сказал официальный представитель УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко, чьи слова приводятся в релизе.
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краснодар
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происшествия, краснодар, уральский
Происшествия, Краснодар, Уральский
Полиция выясняет, кто открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре

Краснодарская полиция выясняет, кто и зачем открыл стрельбу на детской площадке

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 дек – РИА Новости. Краснодарские полицейские проводят проверку по факту стрельбы на детской площадке краевой столице, устанавливается личность и мотивы предполагаемого преступника, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о стрельбе неизвестного мужчины на детской площадке в ЖК "Аквамарин" на улице Уральской.
«
"Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки по факту стрельбы из неустановленного типа оружия в одном из дворов краснодарского жилого комплекса. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента, тип оружия, личность данного гражданина, а также мотивы его действий", - сказал официальный представитель УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко, чьи слова приводятся в релизе.
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ПроисшествияКраснодарУральский
 
 
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