https://ria.ru/20231219/pogoda-1916632274.html

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре - РИА Новости, 19.12.2023

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре

Низкое давление, осадки, порывистый ветер и до плюс 4 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:36

2023-12-19T08:36

2023-12-19T08:36

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854678875_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_581b3d81c0abb21b41c22bd0a771481c.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Низкое давление, осадки, порывистый ветер и до плюс 4 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Ботническим заливом. На южной периферии этого барического минимума наблюдается струйное течение, ориентированное в широтном направлении с запада на восток, скорость воздушного потока которого составляет 150-200 километров в час. Эта атмосферная река будет поставлять на Русскую равнину подогретые Гольфстримом очень теплые и влажные массы воздуха атлантического происхождения с температурным фоном на 6-8 градусов выше положенной в это время года климатической нормы. По сути, сегодня мы оказались в конце марта", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ожидается облачная погода, во второй половине дня, с 13-14 часов, временами осадки преимущественно в виде дождя, на севере с мокрым снегом – до 5 миллиметров. "Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 2 - плюс 4, в Подмосковье ноль - плюс 5. Атмосферное давление резко понизится на 10 единиц и составит 733 миллиметра ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Из-за оттепели высота снежного покрова уменьшится с 30 до 25 сантиметров", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231217/sochi-1916317001.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода