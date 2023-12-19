Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре
В Москве во вторник ожидаются низкое давление, ветер и до четырех градусов тепла
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Низкое давление, осадки, порывистый ветер и до плюс 4 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Ботническим заливом. На южной периферии этого барического минимума наблюдается струйное течение, ориентированное в широтном направлении с запада на восток, скорость воздушного потока которого составляет 150-200 километров в час. Эта атмосферная река будет поставлять на Русскую равнину подогретые Гольфстримом очень теплые и влажные массы воздуха атлантического происхождения с температурным фоном на 6-8 градусов выше положенной в это время года климатической нормы. По сути, сегодня мы оказались в конце марта", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ожидается облачная погода, во второй половине дня, с 13-14 часов, временами осадки преимущественно в виде дождя, на севере с мокрым снегом – до 5 миллиметров.
"Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 2 - плюс 4, в Подмосковье ноль - плюс 5. Атмосферное давление резко понизится на 10 единиц и составит 733 миллиметра ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Из-за оттепели высота снежного покрова уменьшится с 30 до 25 сантиметров", - добавил метеоролог.