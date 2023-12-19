https://ria.ru/20231219/poddelka-1916620667.html

"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде

"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде - РИА Новости, 19.12.2023

"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:47

2023-12-19T03:47

2023-12-19T03:47

в мире

сша

украина

владимир зеленский

скотт риттер

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону."Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. — Прим. ред.). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — сказал эксперт.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.

https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, скотт риттер