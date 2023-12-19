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"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде - РИА Новости, 19.12.2023
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03:47 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/poddelka-1916620667.html
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде - РИА Новости, 19.12.2023
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:47
2023-12-19T03:47
в мире
сша
украина
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону."Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. — Прим. ред.). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — сказал эксперт.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.
https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде

Экс-разведчик Риттер назвал Зеленского обманщиком, а его одежду подделкой

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в США
Президент Украины Владимир Зеленский в США - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.
"Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. — Прим. ред.). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — сказал эксперт.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
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