https://ria.ru/20231219/poddelka-1916620667.html
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде - РИА Новости, 19.12.2023
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:47
2023-12-19T03:47
2023-12-19T03:47
в мире
сша
украина
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону."Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. — Прим. ред.). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — сказал эксперт.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.
https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Это подделка". В США обвинили Зеленского из-за детали на одежде
Экс-разведчик Риттер назвал Зеленского обманщиком, а его одежду подделкой
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить носить одежду цвета хаки, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью
блогеру Дэнни Хайфону.
"Я пытался сказать ему: "Знаешь, Зеленский, у зеленого цвета есть вес только тогда, когда на нем изображены орел, глобус и якорь (символы на эмблеме Корпуса морской пехоты США. — Прим. ред.). В противном случае это просто подделка, а ты — обманщик", — сказал эксперт.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому следовало бы надеть пиджак и галстук, требуя деньги от США.
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире