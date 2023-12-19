https://ria.ru/20231219/podarki-1916765250.html

Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО

Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО

Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:08

2023-12-19T17:08

2023-12-19T17:08

надежные люди

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай, кофе, рассказала РИА Новости директор образовательного учреждения Наталия Белая. С инициативой отправить гуманитарную помощь под лозунгом "Новогодний подарок бойцу" выступили бывшие ученики школы, которые сами являются участниками специальной военной операции, сказала она. "Средняя общеобразовательная школа № 75 города Сочи сейчас собирает помощь бойцам специальной военной операции, передадим в пятницу, всего собрали 300 килограмм", - рассказала Белая. Она уточнила, что в посылки положили самое необходимое: средства гигиены, батарейки, еду, консервы, а также сладости, кофе, чай. Оказание помощи осуществляется школой с самого начала спецоперации, говорит Белая. По ее словам, гуманитарную помощь отправляют раз в четверть. Вот и теперь почти готовы подарки военнослужащим к Новому Году, собранные посылки отправят в ближайшее время, после приступят к сбору следующей партии. "Также мы собираем посылки солдатам к 23 февраля, тем самым воспитывая у детей чувство патриотизма, дети охотно пишут письма, изготавливают своими руками открытки, то есть у нас происходит тесная взаимосвязь. Мы приглашаем этих ребят к нам в школу на "Уроки мужества", - заключила собеседница агентства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край