Рейтинг@Mail.ru
Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:08 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/podarki-1916765250.html
Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО
Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО
Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:08
2023-12-19T17:08
надежные люди
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916757585_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_8884c164025fe89aa39c7c8506d146cf.jpg
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай, кофе, рассказала РИА Новости директор образовательного учреждения Наталия Белая. С инициативой отправить гуманитарную помощь под лозунгом "Новогодний подарок бойцу" выступили бывшие ученики школы, которые сами являются участниками специальной военной операции, сказала она. "Средняя общеобразовательная школа № 75 города Сочи сейчас собирает помощь бойцам специальной военной операции, передадим в пятницу, всего собрали 300 килограмм", - рассказала Белая. Она уточнила, что в посылки положили самое необходимое: средства гигиены, батарейки, еду, консервы, а также сладости, кофе, чай. Оказание помощи осуществляется школой с самого начала спецоперации, говорит Белая. По ее словам, гуманитарную помощь отправляют раз в четверть. Вот и теперь почти готовы подарки военнослужащим к Новому Году, собранные посылки отправят в ближайшее время, после приступят к сбору следующей партии. "Также мы собираем посылки солдатам к 23 февраля, тем самым воспитывая у детей чувство патриотизма, дети охотно пишут письма, изготавливают своими руками открытки, то есть у нас происходит тесная взаимосвязь. Мы приглашаем этих ребят к нам в школу на "Уроки мужества", - заключила собеседница агентства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916757585_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5aea89b36971a40e8b4c2cf3d151b407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край
Надежные люди, Сочи, Краснодарский край
Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО

Ученики сочинской школы №75 собрали 300 кг новогодних подарков для бойцов СВО

© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай, кофе, рассказала РИА Новости директор образовательного учреждения Наталия Белая.
С инициативой отправить гуманитарную помощь под лозунгом "Новогодний подарок бойцу" выступили бывшие ученики школы, которые сами являются участниками специальной военной операции, сказала она.
© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
"Средняя общеобразовательная школа № 75 города Сочи сейчас собирает помощь бойцам специальной военной операции, передадим в пятницу, всего собрали 300 килограмм", - рассказала Белая.
Она уточнила, что в посылки положили самое необходимое: средства гигиены, батарейки, еду, консервы, а также сладости, кофе, чай. Оказание помощи осуществляется школой с самого начала спецоперации, говорит Белая. По ее словам, гуманитарную помощь отправляют раз в четверть. Вот и теперь почти готовы подарки военнослужащим к Новому Году, собранные посылки отправят в ближайшее время, после приступят к сбору следующей партии.
© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
"Также мы собираем посылки солдатам к 23 февраля, тем самым воспитывая у детей чувство патриотизма, дети охотно пишут письма, изготавливают своими руками открытки, то есть у нас происходит тесная взаимосвязь. Мы приглашаем этих ребят к нам в школу на "Уроки мужества", - заключила собеседница агентства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Вчера, 16:49
 
Надежные людиСочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала