Сочинские школьники собрали 300 килограммов подарков для бойцов СВО
Ученики сочинской школы №75 собрали 300 кг новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Новогодние подарки весом 300 килограммов подготовили ученики среднеобразовательной школы №75 в Сочи, в посылки положили консервы, кондитерские изделия, чай, кофе, рассказала РИА Новости директор образовательного учреждения Наталия Белая.
С инициативой отправить гуманитарную помощь под лозунгом "Новогодний подарок бойцу" выступили бывшие ученики школы, которые сами являются участниками специальной военной операции, сказала она.
© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
"Средняя общеобразовательная школа № 75 города Сочи сейчас собирает помощь бойцам специальной военной операции, передадим в пятницу, всего собрали 300 килограмм", - рассказала Белая.
Она уточнила, что в посылки положили самое необходимое: средства гигиены, батарейки, еду, консервы, а также сладости, кофе, чай. Оказание помощи осуществляется школой с самого начала спецоперации, говорит Белая. По ее словам, гуманитарную помощь отправляют раз в четверть. Вот и теперь почти готовы подарки военнослужащим к Новому Году, собранные посылки отправят в ближайшее время, после приступят к сбору следующей партии.
© Фото предоставлено СОШ №75 города СочиШкольники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
© Фото предоставлено СОШ №75 города Сочи
Школьники в Сочи собрали 300 килограммов новогодних подарков для бойцов СВО
"Также мы собираем посылки солдатам к 23 февраля, тем самым воспитывая у детей чувство патриотизма, дети охотно пишут письма, изготавливают своими руками открытки, то есть у нас происходит тесная взаимосвязь. Мы приглашаем этих ребят к нам в школу на "Уроки мужества", - заключила собеседница агентства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.