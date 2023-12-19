https://ria.ru/20231219/podarki-1916719044.html

Губернатор ЯНАО передал подарки пяти юным спортсменам

Губернатор ЯНАО передал подарки пяти юным спортсменам - РИА Новости, 19.12.2023

Губернатор ЯНАО передал подарки пяти юным спортсменам

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в акции "Теплый день", в рамках которой передал пять подарков для детей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:53

2023-12-19T14:53

2023-12-19T14:53

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 19 дек - РИА Новости. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в акции "Теплый день", в рамках которой передал пять подарков для детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ямала принял участие в акции и сделал подарки пятерым юным спортсменам. Ребята получат боксерскую грушу и перчатки, экипировку для тхэквондо, велосипед, баскетбольный мяч и форму. Каждому из них губернатор подписал открытку с новогодними пожеланиями", — говорится в сообщении. В общей сложности участники акции исполнили 1,2 тысячи желаний детей и пожилых людей. Все подарки будут доставлены получателям до 30 декабря. К акции присоединились предприниматели, школьные классы, общественно-политические и молодежные объединения, некоммерческие и добровольческие организации по всему Ямалу. "Отличная добрая акция, которая стала у нас традицией перед новогодними праздниками. У северян в крови – помогать тем, кто в этом нуждается. "Теплый день" дает такую возможность каждому. Рад, что с каждым годом все больше ямальцев хотят исполнять мечты земляков", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Желания собирали на сайте теплыйдень.рф. Дети загадывали в качестве подарка игрушки, книги, развивающие наборы, одежду, музыкальные инструменты, школьные принадлежности, гаджеты, уточняют власти. В этом году пункты сбора подарков работали не только в каждом муниципалитете, но и на базе представительств региона в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Второй год подряд ямальцы исполняют и нематериальные желания: сотрудники эколого-краеведческого музея подарили Вове из города Муравленко экскурсию. Самой юной дарительницей стала четырехлетняя Ариана Сэротетто из Салехарда. Она участвует в акции второй год подряд. В этом году она подарила конструктор для мальчика из Приуралья. За 10 лет проведения акции "Теплый день" более 10 тысяч ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и одиноких пожилых ямальцев получили поддержку от неравнодушных жителей округа. Акция традиционно реализуется молодежным правительством ЯНАО совместно с молодежными советами муниципальных образований региона, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231108/marshrut-1908133648.html

https://ria.ru/20231211/medoborudovanie-1915073597.html

https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915176837.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)