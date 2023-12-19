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Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании - РИА Новости, 19.12.2023
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20:25 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/planirovanie-1916814366.html
Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании
Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании - РИА Новости, 19.12.2023
Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании
Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:25
2023-12-19T20:25
россия
дания
копенгаген
метте фредериксен
владимир барбин
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны. "Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне. Соглашение ведет не к укреплению стабильности, а к росту напряженности в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России", - сказал посол агентству. Ожидается, что соглашение на 10 лет будет подписано на этой неделе, а вступит в силу после принятия необходимых законодательных актов примерно через год. Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html
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россия, дания, копенгаген, метте фредериксен, владимир барбин, нато, вооруженные силы сша
Россия, Дания, Копенгаген, Метте Фредериксен, Владимир Барбин, НАТО, Вооруженные силы США
Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании

Барбин: Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол МИД России Владимир Барбин
Посол МИД России Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол МИД России Владимир Барбин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны.
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«
"Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне. Соглашение ведет не к укреплению стабильности, а к росту напряженности в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России", - сказал посол агентству.
Ожидается, что соглашение на 10 лет будет подписано на этой неделе, а вступит в силу после принятия необходимых законодательных актов примерно через год.
Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
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РоссияДанияКопенгагенМетте ФредериксенВладимир БарбинНАТОВооруженные силы США
 
 
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