https://ria.ru/20231219/planirovanie-1916814366.html

Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании

Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании - РИА Новости, 19.12.2023

Россия учтет в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании

Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:25

2023-12-19T20:25

2023-12-19T20:25

россия

дания

копенгаген

метте фредериксен

владимир барбин

нато

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщала, что Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории этой страны. "Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне. Соглашение ведет не к укреплению стабильности, а к росту напряженности в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России", - сказал посол агентству. Ожидается, что соглашение на 10 лет будет подписано на этой неделе, а вступит в силу после принятия необходимых законодательных актов примерно через год. Ранее Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.

https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html

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россия, дания, копенгаген, метте фредериксен, владимир барбин, нато, вооруженные силы сша