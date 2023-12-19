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Во Франции одернули немецкого министра за заявление о России - РИА Новости, 19.12.2023
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06:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pistorius-1916625945.html
Во Франции одернули немецкого министра за заявление о России
Во Франции одернули немецкого министра за заявление о России - РИА Новости, 19.12.2023
Во Франции одернули немецкого министра за заявление о России
Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России, написал в соцсети X глава французской... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:14
2023-12-19T06:14
в мире
германия
вашингтон (штат)
флориан филиппо
борис писториус
патриот
евросоюз
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Сумасшедшее заявление из Германии! &lt;...&gt; В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона. Во-вторых, это доказывает, что Германия намерена через следующий договор ЕС навязать европейскую армию под немецко-американским руководством", — возмутился политик.Он также призвал "свободную Францию" выступить против такого видения политической обстановки в мире и назвал его крайне опасным для Европы и ее армии.Ранее Писториус в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что странам ЕС необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся "военных угроз". По его словам, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион.
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в мире, германия, вашингтон (штат), флориан филиппо, борис писториус, патриот, евросоюз, россия
В мире, Германия, Вашингтон (штат), Флориан Филиппо, Борис Писториус, Патриот, Евросоюз, Россия
Во Франции одернули немецкого министра за заявление о России

Филиппо назвал слова главы МО Германии Писториуса о войне с Россией сумасшедшими

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Сумасшедшее заявление из Германии! <...> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона. Во-вторых, это доказывает, что Германия намерена через следующий договор ЕС навязать европейскую армию под немецко-американским руководством", — возмутился политик.
Он также призвал "свободную Францию" выступить против такого видения политической обстановки в мире и назвал его крайне опасным для Европы и ее армии.
Ранее Писториус в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что странам ЕС необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся "военных угроз". По его словам, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион.
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В миреГерманияВашингтон (штат)Флориан ФилиппоБорис ПисториусПатриотЕвросоюзРоссия
 
 
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