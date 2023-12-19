https://ria.ru/20231219/piloty-1916681713.html

СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации

СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации

Пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ от ударов российской авиации. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:39

2023-12-19T12:39

2023-12-19T12:39

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ от ударов российской авиации. "Их самолеты выпускают по нам ракеты Р-37 за 150 километров, чтобы оставаться вне зоны досягаемости нашей противовоздушной обороны. Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас", - рассказал газете один из пилотов. Один из украинских пилотов пожаловался на "постоянное патрулирование" российских истребителей в небе. "Эта угроза (от российской авиации – ред.) превышает угрозу от ПВО. Их истребители постоянно патрулируют небо", - сказал украинский военный летчик. Со своей стороны, еще один пилот заявил газете, что, даже если Запад поставит украинским войскам вертолеты Apache, "это ничего существенным образом не изменит на фронте". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф