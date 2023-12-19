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СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/piloty-1916681713.html
СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации
СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации
Пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ от ударов российской авиации. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:39
2023-12-19T12:39
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ от ударов российской авиации. "Их самолеты выпускают по нам ракеты Р-37 за 150 километров, чтобы оставаться вне зоны досягаемости нашей противовоздушной обороны. Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас", - рассказал газете один из пилотов. Один из украинских пилотов пожаловался на "постоянное патрулирование" российских истребителей в небе. "Эта угроза (от российской авиации – ред.) превышает угрозу от ПВО. Их истребители постоянно патрулируют небо", - сказал украинский военный летчик. Со своей стороны, еще один пилот заявил газете, что, даже если Запад поставит украинским войскам вертолеты Apache, "это ничего существенным образом не изменит на фронте". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов от ударов российской авиации

Monde: пилоты ВСУ заявили об уязвимости вертолетов от ударов российской авиации

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВертолеты Ми-8 ВС Украины
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вертолеты Ми-8 ВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ от ударов российской авиации.
"Их самолеты выпускают по нам ракеты Р-37 за 150 километров, чтобы оставаться вне зоны досягаемости нашей противовоздушной обороны. Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас", - рассказал газете один из пилотов.
Один из украинских пилотов пожаловался на "постоянное патрулирование" российских истребителей в небе. "Эта угроза (от российской авиации – ред.) превышает угрозу от ПВО. Их истребители постоянно патрулируют небо", - сказал украинский военный летчик.
Со своей стороны, еще один пилот заявил газете, что, даже если Запад поставит украинским войскам вертолеты Apache, "это ничего существенным образом не изменит на фронте".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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