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Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение
Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение - РИА Новости, 19.12.2023
Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение
Минтруд РФ предложил в следующем году распространить на всех трудоспособных граждан возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:01
2023-12-19T21:01
2023-12-19T21:01
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предложил в следующем году распространить на всех трудоспособных граждан возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Минтруд России представил проект программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям на 2024 год… Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей", - говорится в сообщении. Отмечается, что со следующего года планируется расширить проект на новые категории граждан. Кроме того, получить востребованную в регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Им может быть любой родственник или опекун. "Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и сейчас, смогут воспользоваться господдержкой в следующем году", - уточнили в сообщении. Дополнительно включено положение о возможности с 1 января 2025 года оценки образовательных программ и организаций участниками проекта, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231212/trudoustroystvo-1915307248.html
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россия, общество
Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение
Минтруд предложил позволить всем переобучаться по нужным профессиям бесплатно
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предложил в следующем году распространить на всех трудоспособных граждан возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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"Минтруд России представил проект программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям на 2024 год… Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со следующего года планируется расширить проект на новые категории граждан. Кроме того, получить востребованную в регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Им может быть любой родственник или опекун.
"Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и сейчас, смогут воспользоваться господдержкой в следующем году", - уточнили в сообщении.
Дополнительно включено положение о возможности с 1 января 2025 года оценки образовательных программ и организаций участниками проекта, добавили в ведомстве.
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