https://ria.ru/20231219/peremirie-1916669495.html
Израиль ведет переговоры о перемирии в Газе с США и Катаром, заявил посол
Израиль ведет переговоры о перемирии в Газе с США и Катаром, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2023
Израиль ведет переговоры о перемирии в Газе с США и Катаром, заявил посол
Израиль не обсуждает с ХАМАС перемирие в секторе Газа, но ведет с участием главы ЦРУ и премьер-министра Катара переговоры о возможном прекращении огня и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
хамас
катар
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906127119_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_e37c48aae36df81ab8820f0260173df1.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израиль не обсуждает с ХАМАС перемирие в секторе Газа, но ведет с участием главы ЦРУ и премьер-министра Катара переговоры о возможном прекращении огня и освобождении заложников, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви. "Не ведутся переговоры о перемирии. О перемирии с ХАМАС не о чем говорить", - сказал посол Израиля в РФ в эфире канала "Россия 24". Посол подчеркнул, что "некоторые переговоры" ведутся главой израильской разведки, руководителем ЦРУ и премьер-министром Катара "именно о том, как найти решение о прекращении огня, и об освобождении наших заложников". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231219/izrail-1916618539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, хамас, катар, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, ХАМАС, Катар, США
Израиль ведет переговоры о перемирии в Газе с США и Катаром, заявил посол
Посол Бен Цви: Израиль обсуждает перемирие в Газе не с ХАМАС, а с США и Катаром
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Израиль не обсуждает с ХАМАС перемирие в секторе Газа, но ведет с участием главы ЦРУ и премьер-министра Катара переговоры о возможном прекращении огня и освобождении заложников, заявил
израильский посол в Москве Александр Бен Цви.
"Не ведутся переговоры о перемирии. О перемирии с ХАМАС не о чем говорить", - сказал посол Израиля в РФ в эфире канала "Россия 24".
Посол подчеркнул, что "некоторые переговоры" ведутся главой израильской разведки, руководителем ЦРУ и премьер-министром Катара "именно о том, как найти решение о прекращении огня, и об освобождении наших заложников".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
СМИ: ЦРУ, "Моссад" и Катар обсудят в Польше сделку по заложникам ХАМАС