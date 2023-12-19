https://ria.ru/20231219/peregovory-1916832601.html

Зеленский высказался по вопросу переговоров с Россией

Зеленский высказался по вопросу переговоров с Россией - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский высказался по вопросу переговоров с Россией

Вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Его... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:10

2023-12-19T23:10

2023-12-19T23:10

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владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Его цитирует "Страна.ua"."Вопрос переговоров с Россией не актуален. <…> У нас есть формула мира. Первые пять пунктов были проработаны на встрече в Мальте, следующие — будут на встрече в Швейцарии", — сказал он.По словам украинского лидера, сейчас прорабатывается единая позиция Киева и 50 стран по этому документу. Как только она будет сформулирована, ее передадут России, добавил Зеленский.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк