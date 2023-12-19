https://ria.ru/20231219/peredacha-1916812205.html
Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или вертолеты
Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или вертолеты - РИА Новости, 19.12.2023
Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или вертолеты
Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или дополнительные вертолеты, заявил во вторник замминистра обороны Джеймс Хиппи. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:08
2023-12-19T20:08
2023-12-19T20:08
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или дополнительные вертолеты, заявил во вторник замминистра обороны Джеймс Хиппи. "Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время планов по передаче Украине самолетов с неподвижным крылом или дополнительных вертолетов нет", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос о реализованных и запланированных поставках Киеву каких-либо самолетов или вертолетов. Ответ заместителя министра был опубликован на сайте парламента. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, великобритания
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Великобритания
Великобритания не планирует передавать Украине самолеты или вертолеты
МО Великобритании: передача Украине самолетов или вертолетов не планируется