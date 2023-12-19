https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html

В России запустили первый беспилотный паром "Генерал Черняховский"

В России запустили первый беспилотный паром "Генерал Черняховский" - РИА Новости, 19.12.2023

В России запустили первый беспилотный паром "Генерал Черняховский"

Паром "Генерал Черняховский" стал первым в России судном, запущенном в автономном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:51

2023-12-19T17:51

2023-12-19T19:36

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Паром "Генерал Черняховский" стал первым в России судном, запущенном в автономном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский". Отмечу, что это не тестовый запуск. Это — старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные, социально значимые грузы", — заявил в видеообращении первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.Он также отметил, что 2023 год стал знаковым для развития беспилотного транспорта на земле, в воздухе и на воде. "Генерал Черняховский" — двухтопливный инновационный автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF19M, второй из серии новейших экопаромов в Калининградской области. Судно, работающее на линии "Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград" с октября 2022-го, имеет первое в России удостоверение морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС). Оно оснащено системами для автономного управления, созданными отечественной компанией Sitronics Group. В пресс-службе Фонда национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) отметили, что до 2026 года ожидается установка средств e-навигации портов в Санкт-Петербурге (Усть-Луга) и Калининграде (Балтийск). Кроме того, средствами БЭС-СП оснастят порт Новороссийск, также там построят четыре буксира-автомата.

https://ria.ru/20231219/rosatom-1916712883.html

https://ria.ru/20231213/sevmorput-1915491429.html

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россия, национальная технологическая инициатива (нти), технологии