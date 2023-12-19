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В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате - РИА Новости, 19.12.2023
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09:05 19.12.2023 (обновлено: 09:30 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате
В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате - РИА Новости, 19.12.2023
В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате
Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилых пациентов частного пансионата в Новокузнецке... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:05
2023-12-19T09:30
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО 19 дек – РИА Новости. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилых пациентов частного пансионата в Новокузнецке избивают и грубо обращаются, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что пациентам одного из частных пансионатов города Новокузнецка оказываются услуги ненадлежащего качества. По данным СМИ, пожилых людей подвергают грубому обращению и применению физической силы. По данному факту в следственном отделе по Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области &lt;…&gt; незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственная группа, следователи СК опрашивают пациентов пансионата и его работников.
https://ria.ru/20231103/pansionat-1907114301.html
новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате

В Новокузнецке проверяют пансионат после сообщений об избиении пожилых людей

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КЕМЕРОВО 19 дек – РИА Новости. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилых пациентов частного пансионата в Новокузнецке избивают и грубо обращаются, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что пациентам одного из частных пансионатов города Новокузнецка оказываются услуги ненадлежащего качества. По данным СМИ, пожилых людей подвергают грубому обращению и применению физической силы. По данному факту в следственном отделе по Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственная группа, следователи СК опрашивают пациентов пансионата и его работников.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская область
 
 
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