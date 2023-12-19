https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html

В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате

В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате - РИА Новости, 19.12.2023

В Кузбассе проверяют информацию об избиении пожилых людей в пансионате

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилых пациентов частного пансионата в Новокузнецке... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:05

2023-12-19T09:05

2023-12-19T09:30

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО 19 дек – РИА Новости. Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилых пациентов частного пансионата в Новокузнецке избивают и грубо обращаются, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что пациентам одного из частных пансионатов города Новокузнецка оказываются услуги ненадлежащего качества. По данным СМИ, пожилых людей подвергают грубому обращению и применению физической силы. По данному факту в следственном отделе по Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственная группа, следователи СК опрашивают пациентов пансионата и его работников.

https://ria.ru/20231103/pansionat-1907114301.html

новокузнецк

кемеровская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область