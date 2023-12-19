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Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги - РИА Новости, 19.12.2023
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор организации Светлана Акулова. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:58
2023-12-19T09:58
2023-12-19T16:42
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светлана акулова
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор организации Светлана Акулова."У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол", — рассказала Акулова. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября мэр столицы рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
https://ria.ru/20231206/panda-1914093041.html
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Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке
Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео.
2023-12-19T09:58
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Гендиректор Московского зоопарка Акулова: маленькая панда сделала первые шаги