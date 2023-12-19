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Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги - РИА Новости, 19.12.2023
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Хорошие новости
 
09:58 19.12.2023 (обновлено: 16:42 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/panda-1916642813.html
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги - РИА Новости, 19.12.2023
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор организации Светлана Акулова. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:58
2023-12-19T16:42
хорошие новости
общество
москва
россия
сергей собянин
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор организации Светлана Акулова."У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол", — рассказала Акулова. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября мэр столицы рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
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Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке
Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео.
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общество, москва, россия, сергей собянин, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: маленькая панда сделала первые шаги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор организации Светлана Акулова.
"У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол", — рассказала Акулова.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября мэр столицы рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
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Хорошие новостиОбществоМоскваРоссияСергей СобянинСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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