https://ria.ru/20231219/pamyat-1916693796.html
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания - РИА Новости, 19.12.2023
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:35
2023-12-19T13:35
2023-12-19T14:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания."Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания
Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания
2023-12-19T13:35
true
PT2M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания
Путин на коллегии МО попросил почтить память погибших военных минутой молчания