https://ria.ru/20231219/pamyat-1916693796.html

Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания

Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания - РИА Новости, 19.12.2023

Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:35

2023-12-19T13:35

2023-12-19T14:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания."Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф