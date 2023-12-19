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Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 19.12.2023 (обновлено: 14:08 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/pamyat-1916693796.html
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания - РИА Новости, 19.12.2023
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:35
2023-12-19T14:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания."Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231219/soldaty-1916703485.html
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Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания
Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин попросил почтить память погибших военных минутой молчания

Путин на коллегии МО попросил почтить память погибших военных минутой молчания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны попросил почтить память погибших военных минутой молчания.
"Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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