https://ria.ru/20231219/padenie-1916625816.html

"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы

"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 19.12.2023

"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы

США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:11

2023-12-19T06:11

2023-12-19T06:11

в мире

сша

джо байден

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859606466_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8f13e315b4934b87fee83e9ce585d245.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.По его мнению, европейцы смотрят на Байдена как на "живую метафору" того, что произошло с США."Они видят, что Америка находится в очень резком упадке, мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность. Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — посетовал он.Ранее Макгрегор назвал самым необдуманным решением Байдена развязывание конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, европа