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"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 19.12.2023
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы
США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:11
2023-12-19T06:11
2023-12-19T06:11
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.По его мнению, европейцы смотрят на Байдена как на "живую метафору" того, что произошло с США."Они видят, что Америка находится в очень резком упадке, мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность. Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — посетовал он.Ранее Макгрегор назвал самым необдуманным решением Байдена развязывание конфликта на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, европа
В мире, США, Джо Байден, Европа
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы
Макгрегор: США превратились в общество свободного падения из-за Байдена