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"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 19.12.2023
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06:11 19.12.2023
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"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 19.12.2023
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы
США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:11
2023-12-19T06:11
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.По его мнению, европейцы смотрят на Байдена как на "живую метафору" того, что произошло с США."Они видят, что Америка находится в очень резком упадке, мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность. Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — посетовал он.Ранее Макгрегор назвал самым необдуманным решением Байдена развязывание конфликта на Украине.
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в мире, сша, джо байден, европа
В мире, США, Джо Байден, Европа
"Свободное падение". В США ужаснулись из-за надвигающейся катастрофы

Макгрегор: США превратились в общество свободного падения из-за Байдена

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezАмериканец в Нью-Йорке
Американец в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Американец в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США находятся в катастрофическом положении из-за президента Джо Байдена, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.
По его мнению, европейцы смотрят на Байдена как на "живую метафору" того, что произошло с США.
"Они видят, что Америка находится в очень резком упадке, мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность. Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы", — посетовал он.
Ранее Макгрегор назвал самым необдуманным решением Байдена развязывание конфликта на Украине.
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