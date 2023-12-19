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Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/otstalost-1916627114.html
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России - РИА Новости, 19.12.2023
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России
Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:03
2023-12-19T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24."Многие из них (украинцев. — Прим. ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи", — сказал он.По мнению Гомара, это конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России

Генерал Гомар: у России есть глубокая стратегия, а Украина зависит от Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24.
«
"Многие из них (украинцев. — Прим. ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи", — сказал он.
По мнению Гомара, это конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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