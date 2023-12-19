https://ria.ru/20231219/otstalost-1916627114.html

Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России

Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России - РИА Новости, 19.12.2023

Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России

Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:03

2023-12-19T07:03

2023-12-19T07:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24."Многие из них (украинцев. — Прим. ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи", — сказал он.По мнению Гомара, это конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231219/chelyust-1916626595.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины