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Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России - РИА Новости, 19.12.2023
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России
Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:03
2023-12-19T07:03
2023-12-19T07:03
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина полностью зависит от союзников, она заблуждалась, когда недооценивала Россию, заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24."Многие из них (украинцев. — Прим. ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи", — сказал он.По мнению Гомара, это конфликт между "страной, у которой есть глубокая стратегия", и Украиной, "полностью зависящей от поставок Запада".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231219/chelyust-1916626595.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины
Неудобная правда. Во Франции указали Украине на отсталость от России
Генерал Гомар: у России есть глубокая стратегия, а Украина зависит от Запада