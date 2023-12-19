https://ria.ru/20231219/otkrytka-1916730148.html

Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Путина

Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Путина - РИА Новости, 19.12.2023

Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Путина

Трехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула, он получил открытку от Владимира Путина и сертификат на... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:29

2023-12-19T15:29

2023-12-19T16:24

выставка-форум "россия"

россия

алтайский край

барнаул

алексей козырев

владимир путин

москва

вднх

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Трехмиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула, он получил открытку от Владимира Путина и сертификат на поездку на космодром Восточный, сообщила пресс-служба выставки. "Международную выставку-форум "Россия" 19 декабря посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев, который приехал на выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.Путин подписал открытку в воскресенье, во время посещения павильона № 75, где работают региональные экспозиции.Как рассказал сам Алексей Козырев, он с семьей любит путешествовать. "Сюрприз, конечно — нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", — приводит пресс-служба выставки слова Козырева.Для Алексея и Елены также организовали экскурсию в павильон № 15 "Строим будущее /Россия в движении", где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. "Сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются: приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются! И на выставке, и в нашей стране", — сказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.Организаторы отметили, что подарок рассчитан на семью и компенсирует также проезд и проживание в путешествии.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20231219/vystavka-1916628739.html

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Путин подписал письмо трехмиллионному посетителю ВДНХ Путин подписал письмо трехмиллионному посетителю ВДНХ 2023-12-19T15:29 true PT0M34S

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россия, алтайский край, барнаул, алексей козырев, владимир путин, москва, вднх, выставка-форум "россия"