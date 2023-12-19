https://ria.ru/20231219/opros-1916749487.html
Опрос показал, как в США относятся к политике Байдена по конфликту в Газе
Опрос показал, как в США относятся к политике Байдена по конфликту в Газе - РИА Новости, 19.12.2023
Опрос показал, как в США относятся к политике Байдена по конфликту в Газе
Более половины американских избирателей (57%) не одобряют политику президента США Джо Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:25
2023-12-19T16:25
2023-12-19T16:25
в мире
израиль
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дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более половины американских избирателей (57%) не одобряют политику президента США Джо Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой New York Times и американским колледжем Сиена. Согласно результатам опроса, 36% опрошенных "решительно не одобряют" то, как Байден "справляется с конфликтом" в Газе, еще 21% "скорее не одобряет", при этом лишь 11% респондентов заявили, что "решительно одобряют" политику Байдена в ближневосточном конфликте, еще 22% "скорее одобряют". Оставшиеся 11% американских избирателей, принявших участие в опросе, отказались от ответа или сказали, что не знают ответа на вопрос. Кроме того, число американских избирателей, полагающих, что лучше справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше (46%), чем число тех, кто уверен, что это сделает лучше нынешний хозяин Белого дома. (38%). Большая часть опрошенных (54%) заявили, что решительно поддерживают или скорее поддерживают предоставление дополнительной экономической и военной помощи Израилю, против этого выступили 38% респондентов, из них 22% заявили, что выступают решительно против предоставления дополнительной помощи Израилю. Говоря о военной операции Израиля в секторе Газа, лишь 30% опрошенных заявили, что Израиль принимает "достаточно мер предосторожности" для избежания жертв среди мирного населения. Почти половина респондентов - 48%, считают, что израильские власти принимают недостаточно мер предосторожности для уменьшения жертв среди гражданского населения, 21% респондентов ответили "не знаю" или не ответили на вопрос. В ходе опроса также выяснилось, какой стороне ближневосточного конфликта американские избиратели сочувствуют больше. Так, 47% респондентов заявили, что выражают сочувствие Израилю, 20% - палестинцам, еще 13% выражают поддержку обеим сторонам конфликта. Оставшиеся 20% респондентов ответили "не знаю" или ушли от ответа. Опрос проводился с 10 по 14 декабря среди 1016 зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность составила от +/-3,5 до 3,7 процентных пункта.
https://ria.ru/20231219/ssha-1916621559.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Опрос показал, как в США относятся к политике Байдена по конфликту в Газе
Опрос: 57% американцев не одобряют политику Байдена по конфликту в Газе
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Более половины американских избирателей (57%) не одобряют политику президента США Джо Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, свидетельствуют результаты опроса
, проведенного газетой New York Times и американским колледжем Сиена.
Согласно результатам опроса, 36% опрошенных "решительно не одобряют" то, как Байден "справляется с конфликтом" в Газе, еще 21% "скорее не одобряет", при этом лишь 11% респондентов заявили, что "решительно одобряют" политику Байдена в ближневосточном конфликте, еще 22% "скорее одобряют". Оставшиеся 11% американских избирателей, принявших участие в опросе, отказались от ответа или сказали, что не знают ответа на вопрос.
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Кроме того, число американских избирателей, полагающих, что лучше справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп
, больше (46%), чем число тех, кто уверен, что это сделает лучше нынешний хозяин Белого дома. (38%).
Большая часть опрошенных (54%) заявили, что решительно поддерживают или скорее поддерживают предоставление дополнительной экономической и военной помощи Израилю, против этого выступили 38% респондентов, из них 22% заявили, что выступают решительно против предоставления дополнительной помощи Израилю.
Говоря о военной операции Израиля в секторе Газа, лишь 30% опрошенных заявили, что Израиль принимает "достаточно мер предосторожности" для избежания жертв среди мирного населения. Почти половина респондентов - 48%, считают, что израильские власти принимают недостаточно мер предосторожности для уменьшения жертв среди гражданского населения, 21% респондентов ответили "не знаю" или не ответили на вопрос.
В ходе опроса также выяснилось, какой стороне ближневосточного конфликта американские избиратели сочувствуют больше. Так, 47% респондентов заявили, что выражают сочувствие Израилю, 20% - палестинцам, еще 13% выражают поддержку обеим сторонам конфликта. Оставшиеся 20% респондентов ответили "не знаю" или ушли от ответа.
Опрос проводился с 10 по 14 декабря среди 1016 зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность составила от +/-3,5 до 3,7 процентных пункта.
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