https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:34
дмитрий песков
красное море
йемен
аденский залив
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов, занявших территории в Йемене, на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания."Мы не принимаем участия в этой операции", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким действиям со стороны Запада.
https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html
красное море
йемен
аденский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, красное море, йемен, аденский залив
Дмитрий Песков, Красное море, Йемен, Аденский залив
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
Песков: Россия не принимает участия в операции Запада в Красном море