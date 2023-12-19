https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html

В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море

В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море

Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:34

дмитрий песков

красное море

йемен

аденский залив

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов, занявших территории в Йемене, на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания."Мы не принимаем участия в этой операции", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким действиям со стороны Запада.

https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html

красное море

йемен

аденский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, красное море, йемен, аденский залив