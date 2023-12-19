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В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море - РИА Новости, 19.12.2023
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12:27 19.12.2023 (обновлено: 12:34 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:34
дмитрий песков
красное море
йемен
аденский залив
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов, занявших территории в Йемене, на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания."Мы не принимаем участия в этой операции", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким действиям со стороны Запада.
https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html
красное море
йемен
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дмитрий песков, красное море, йемен, аденский залив
Дмитрий Песков, Красное море, Йемен, Аденский залив
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море

Песков: Россия не принимает участия в операции Запада в Красном море

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не принимает участия в операции "Страж процветания" в Красном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов, занявших территории в Йемене, на торговые суда. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
"Мы не принимаем участия в этой операции", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к таким действиям со стороны Запада.
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Дмитрий ПесковКрасное мореЙеменАденский залив
 
 
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