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В Пентагоне объявили о начале операции по защите Красного моря

В Пентагоне объявили о начале операции по защите Красного моря - РИА Новости, 19.12.2023

В Пентагоне объявили о начале операции по защите Красного моря

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:41

2023-12-19T00:41

2023-12-19T00:54

в мире

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министерство обороны сша

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ллойд остин

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда."Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности", - говорится в заявлении Остина.Он заявил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют "коллективного ответа". Поэтому будет начата операция "Страж процветания" - многонациональная инициатива под эгидой объединенных морских сил, добавил Остин.

красное море

сша

йемен

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в мире, красное море, министерство обороны сша, сша, йемен, ллойд остин, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году