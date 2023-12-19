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Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
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13:10 19.12.2023 (обновлено: 13:19 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ogranicheniya-1916688245.html
Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов
Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов
Аэропорт "Домодедово" для обеспечения допмер безопасности полетов ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, шесть бортов ушли на запасные... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:10
2023-12-19T13:19
домодедово (аэропорт)
брянская область
одинцово
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" для обеспечения допмер безопасности полетов ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, шесть бортов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в "Домодедово"."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов", - сообщили в авиагавани.Там пояснили, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения."Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы", - добавили в "Домодедово".Минобороны сегодня сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью, одного - над Калужской и еще одного - над подмосковным Одинцово.
https://ria.ru/20231219/vnukovo-1916679570.html
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домодедово (аэропорт), брянская область, одинцово
Домодедово (аэропорт), Брянская область, Одинцово
Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" для обеспечения допмер безопасности полетов ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, шесть бортов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в "Домодедово".
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов", - сообщили в авиагавани.
Там пояснили, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
"Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы", - добавили в "Домодедово".
Минобороны сегодня сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью, одного - над Калужской и еще одного - над подмосковным Одинцово.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Вчера, 12:31
 
Домодедово (аэропорт)Брянская областьОдинцово
 
 
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