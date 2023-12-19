https://ria.ru/20231219/obstrely-1916612077.html

ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив восемь боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:22

2023-12-19T00:22

2023-12-19T00:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив восемь боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили восемь различных боеприпасов. Под огнем оказался один населенный пункт республики - Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы). Сведения о жертвах среди мирного населения не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 36 обстрелов.

https://ria.ru/20231218/obstrel-1916604493.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия