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ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/obstrel-1916834457.html
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:35
2023-12-19T23:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, пострадавших нет

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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