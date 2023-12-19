https://ria.ru/20231219/obstrel-1916834457.html

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:35

2023-12-19T23:35

2023-12-19T23:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

https://ria.ru/20231219/obstrel-1916831800.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины