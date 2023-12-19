https://ria.ru/20231219/obstrel-1916834457.html
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:35
2023-12-19T23:35
2023-12-19T23:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
https://ria.ru/20231219/obstrel-1916831800.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, пострадавших нет