https://ria.ru/20231219/obstrel-1916831800.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:03

2023-12-19T23:03

2023-12-19T23:03

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 22.30 ВСУ подвергли обстрелу территорию Ясиноватского района, выпустив четыре снаряда из натовской артиллерии. Кировский район находится на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231219/obstrel-1916821918.html

https://ria.ru/20231219/donetsk-1916740121.html

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в мире, донецк, макеевка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато