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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 19.12.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:25
2023-12-19T21:25
2023-12-19T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. Таким образом, общее число пострадавших во вторник выросло до 15. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Гарибальди получила ранение женщина 1962 года рождения. При обстреле Куйбышевского района ранен мужчина 1975 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что во вторник в результате обстрелов районов Донецка со стороны украинских войск 13 мирных жителей получили ранения. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231219/snaryady-1916820194.html
куйбышевский район
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены два мирных жителя