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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя - РИА Новости, 19.12.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:25

2023-12-19T21:25

2023-12-19T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. Таким образом, общее число пострадавших во вторник выросло до 15. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Гарибальди получила ранение женщина 1962 года рождения. При обстреле Куйбышевского района ранен мужчина 1975 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что во вторник в результате обстрелов районов Донецка со стороны украинских войск 13 мирных жителей получили ранения. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231219/snaryady-1916820194.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин