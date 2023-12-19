https://ria.ru/20231219/niger-1916647870.html
Нигер открыт для работы с США, заявил премьер
Нигер открыт для работы с США, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2023
Нигер открыт для работы с США, заявил премьер
Нигер открыт для работы с США, но при условии соблюдения своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:32
2023-12-19T10:32
2023-12-19T10:32
нигер
в мире
али махаман ламин зейн
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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер открыт для работы с США, но при условии соблюдения своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. В октябре США спустя 2,5 месяца после захвата мятежниками власти в Нигере официально признали эти события военным переворотом. "Вы, наверное, заметили, что у нас была встреча с представителем правительства США. Мы провели крайне откровенную беседу и подтвердили наш суверенитет. Мы сказали этой стране, что если она пожелает, то мы полностью открыты для нее и что она должна интегрировать для нас необходимость открываться другим странам", - сказал Зейн. Отвечая на вопрос о том, оказывают ли США давление с целью прекратить сотрудничество Нигера с РФ, собеседник агентства сказал, что власти страны не потерпят никакого давления. "Никто больше не будет навязывать Нигеру что-либо. Народ Нигера больше не намерен мириться с этим. Мы перешли рубеж, и никто больше не будет приходить и указывать нам, что делать. Это необходимо понять. С этим покончено!" - заявил премьер. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
https://ria.ru/20231219/niger-1916627636.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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нигер, в мире, али махаман ламин зейн, сша
Нигер, В мире, Али Махаман Ламин Зейн, США
Нигер открыт для работы с США, заявил премьер
Премьер: Нигер открыт для работы с США, но при соблюдении своего суверенитета
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер открыт для работы с США, но при условии соблюдения своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
В октябре США спустя 2,5 месяца после захвата мятежниками власти в Нигере официально признали эти события военным переворотом.
"Вы, наверное, заметили, что у нас была встреча с представителем правительства США. Мы провели крайне откровенную беседу и подтвердили наш суверенитет. Мы сказали этой стране, что если она пожелает, то мы полностью открыты для нее и что она должна интегрировать для нас необходимость открываться другим странам", - сказал Зейн.
Отвечая на вопрос о том, оказывают ли США давление с целью прекратить сотрудничество Нигера с РФ
, собеседник агентства сказал, что власти страны не потерпят никакого давления.
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"Никто больше не будет навязывать Нигеру что-либо. Народ Нигера больше не намерен мириться с этим. Мы перешли рубеж, и никто больше не будет приходить и указывать нам, что делать. Это необходимо понять. С этим покончено!" - заявил премьер.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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