https://ria.ru/20231219/niger-1916647870.html

Нигер открыт для работы с США, заявил премьер

Нигер открыт для работы с США, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2023

Нигер открыт для работы с США, заявил премьер

Нигер открыт для работы с США, но при условии соблюдения своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:32

2023-12-19T10:32

2023-12-19T10:32

нигер

в мире

али махаман ламин зейн

сша

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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер открыт для работы с США, но при условии соблюдения своего суверенитета, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. В октябре США спустя 2,5 месяца после захвата мятежниками власти в Нигере официально признали эти события военным переворотом. "Вы, наверное, заметили, что у нас была встреча с представителем правительства США. Мы провели крайне откровенную беседу и подтвердили наш суверенитет. Мы сказали этой стране, что если она пожелает, то мы полностью открыты для нее и что она должна интегрировать для нас необходимость открываться другим странам", - сказал Зейн. Отвечая на вопрос о том, оказывают ли США давление с целью прекратить сотрудничество Нигера с РФ, собеседник агентства сказал, что власти страны не потерпят никакого давления. "Никто больше не будет навязывать Нигеру что-либо. Народ Нигера больше не намерен мириться с этим. Мы перешли рубеж, и никто больше не будет приходить и указывать нам, что делать. Это необходимо понять. С этим покончено!" - заявил премьер. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html

https://ria.ru/20231219/niger-1916627636.html

нигер

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нигер, в мире, али махаман ламин зейн, сша