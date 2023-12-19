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Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2023
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09:11 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/niger-1916635331.html
Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер
Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2023
Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер
Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:11
2023-12-19T09:11
в мире
россия
нигер
али махаман ламин зейн
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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", - сказал Зейн. По его словам, в трудной ситуации стране может понадобиться поддержка, речь о ней идет на переговорах на высшем уровне, но Нигер не намерен этим злоупотреблять. "Нам не придёт в голову постоянно быть с протянутой рукой", - сказал премьер. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230725/afrika-1886122947.html
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в мире, россия, нигер, али махаман ламин зейн
В мире, Россия, Нигер, Али Махаман Ламин Зейн
Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер

Премьер: Нигер намерен развивать сотрудничество win-win с РФ и другими странами

© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", - сказал Зейн.
По его словам, в трудной ситуации стране может понадобиться поддержка, речь о ней идет на переговорах на высшем уровне, но Нигер не намерен этим злоупотреблять.
"Нам не придёт в голову постоянно быть с протянутой рукой", - сказал премьер.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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