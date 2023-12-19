Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер
Премьер: Нигер намерен развивать сотрудничество win-win с РФ и другими странами
© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", - сказал Зейн.
По его словам, в трудной ситуации стране может понадобиться поддержка, речь о ней идет на переговорах на высшем уровне, но Нигер не намерен этим злоупотреблять.
"Нам не придёт в голову постоянно быть с протянутой рукой", - сказал премьер.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.