https://ria.ru/20231219/niger-1916635331.html

Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер

Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2023

Нигер не хочет злоупотреблять запросами о помощи к России, заявил премьер

Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:11

2023-12-19T09:11

2023-12-19T09:11

в мире

россия

нигер

али махаман ламин зейн

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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер нацелен на взаимовыгодное взаимодействие с Россией, а не постоянные запросы о помощи, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", - сказал Зейн. По его словам, в трудной ситуации стране может понадобиться поддержка, речь о ней идет на переговорах на высшем уровне, но Нигер не намерен этим злоупотреблять. "Нам не придёт в голову постоянно быть с протянутой рукой", - сказал премьер. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886122947.html

россия

нигер

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, нигер, али махаман ламин зейн