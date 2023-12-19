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Премьер Нигера выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.12.2023
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07:07 19.12.2023 (обновлено: 07:14 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/niger-1916627636.html
Премьер Нигера выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией
Премьер Нигера выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.12.2023
Премьер Нигера выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией
Нигер хочет продвинуться в сотрудничестве с Россией в сферах экономики и безопасности, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:07
2023-12-19T07:14
в мире
нигер
россия
ниамей
али махаман ламин зейн
мохамед базум
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НИАМЕЙ, 19 дек — РИА Новости. Нигер хочет продвинуться в сотрудничестве с Россией в сферах экономики и безопасности, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.&quot;Еще раз надо сказать, что Нигер и Российская Федерация вновь взаимодействуют, и мы пытаемся продвинуться дальше во всех сферах экономики и безопасности&quot;, — отметил Зейн.По его словам, приобретенная ранее у России техника позволила властям страны более эффективно противостоять вооруженным группировкам."Нужно помнить, что с 2007 года, когда я был в правительстве покойного президента Танджи, Нигер уже приобрел летательные аппараты и некоторое количество техники, которые позволили нам покончить с бандитизмом в последующий период. И это было сделано на основе сотрудничества, которое прослеживается по документам и которое сегодня активизируется, поскольку, очевидно, техническое обслуживание этого оборудования периодически осуществлялось и осуществляется", — добавил премьер.В конце июля военные объявили о смещении президента Нигера Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице.Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Сообщество решило приостановить финансовую помощь Нигеру, а также ввести запрет на передвижение и заморозить активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Кроме того, страны ЭКОВАС закрыли границы и приостановили коммерческие и финансовые транзакции с этим государством.В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов вооруженных сил стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231219/niger-1916618922.html
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в мире, нигер, россия, ниамей, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Нигер, Россия, Ниамей, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
Премьер Нигера выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией

Премьер: Нигер хочет усилить сотрудничество с Россией в экономике и безопасности

© AP Photo / Sam MednickНигер, Ниамей
Нигер, Ниамей - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигер, Ниамей. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 19 дек — РИА Новости. Нигер хочет продвинуться в сотрудничестве с Россией в сферах экономики и безопасности, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
«

"Еще раз надо сказать, что Нигер и Российская Федерация вновь взаимодействуют, и мы пытаемся продвинуться дальше во всех сферах экономики и безопасности", — отметил Зейн.

По его словам, приобретенная ранее у России техника позволила властям страны более эффективно противостоять вооруженным группировкам.
"Нужно помнить, что с 2007 года, когда я был в правительстве покойного президента Танджи, Нигер уже приобрел летательные аппараты и некоторое количество техники, которые позволили нам покончить с бандитизмом в последующий период. И это было сделано на основе сотрудничества, которое прослеживается по документам и которое сегодня активизируется, поскольку, очевидно, техническое обслуживание этого оборудования периодически осуществлялось и осуществляется", — добавил премьер.
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В конце июля военные объявили о смещении президента Нигера Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице.
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Сообщество решило приостановить финансовую помощь Нигеру, а также ввести запрет на передвижение и заморозить активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Кроме того, страны ЭКОВАС закрыли границы и приостановили коммерческие и финансовые транзакции с этим государством.
В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов вооруженных сил стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерРоссияНиамейАли Махаман Ламин ЗейнМохамед Базум
 
 
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