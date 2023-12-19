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Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России - РИА Новости, 19.12.2023
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03:04 19.12.2023 (обновлено: 07:12 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/niger-1916618922.html
Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России
Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России - РИА Новости, 19.12.2023
Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России
Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:04
2023-12-19T07:12
в мире
нигер
россия
ниамей
юнус-бек евкуров
али махаман ламин зейн
мохамед базум
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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. В начале декабря министр обороны Нигера генерал Салифу Моди принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с Евкуровым. "Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией. Так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этого сотрудничества", - сказал Зейн. По его словам, Нигер уже около десяти лет сталкивается с вызовами, связанными с терроризмом, поэтому стране требуется поддержка со стороны дружественных государств. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html
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в мире, нигер, россия, ниамей, юнус-бек евкуров, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Нигер, Россия, Ниамей, Юнус-Бек Евкуров, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России

Премьер: визит замглавы МО России в Нигер позволит укрепить взаимодействие

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАли Махаман Ламин Зейн
Али Махаман Ламин Зейн - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
В начале декабря министр обороны Нигера генерал Салифу Моди принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с Евкуровым.
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум
Вчера, 08:04
"Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией. Так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этого сотрудничества", - сказал Зейн.
По его словам, Нигер уже около десяти лет сталкивается с вызовами, связанными с терроризмом, поэтому стране требуется поддержка со стороны дружественных государств.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Премьер Нигера назвал условие возобновления сотрудничества с Евросоюзом
Вчера, 09:04
 
В миреНигерРоссияНиамейЮнус-Бек ЕвкуровАли Махаман Ламин ЗейнМохамед Базум
 
 
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