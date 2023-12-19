Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России
Премьер: визит замглавы МО России в Нигер позволит укрепить взаимодействие
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАли Махаман Ламин Зейн
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
В начале декабря министр обороны Нигера генерал Салифу Моди принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с Евкуровым.
"Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией. Так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этого сотрудничества", - сказал Зейн.
По его словам, Нигер уже около десяти лет сталкивается с вызовами, связанными с терроризмом, поэтому стране требуется поддержка со стороны дружественных государств.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.