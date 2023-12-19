https://ria.ru/20231219/niger-1916618922.html

Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России

Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России - РИА Новости, 19.12.2023

Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России

Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:04

2023-12-19T03:04

2023-12-19T07:12

в мире

нигер

россия

ниамей

юнус-бек евкуров

али махаман ламин зейн

мохамед базум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888788916_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_fa070a0aed3d1a40b0c986cb0126bdfb.jpg

НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Визит заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Нигер позволит укрепить взаимодействие между двумя странами, заявил РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. В начале декабря министр обороны Нигера генерал Салифу Моди принял в столице страны Ниамее российскую делегацию во главе с Евкуровым. "Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией. Так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этого сотрудничества", - сказал Зейн. По его словам, Нигер уже около десяти лет сталкивается с вызовами, связанными с терроризмом, поэтому стране требуется поддержка со стороны дружественных государств. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html

https://ria.ru/20231218/es-1916396788.html

нигер

россия

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, россия, ниамей, юнус-бек евкуров, али махаман ламин зейн, мохамед базум