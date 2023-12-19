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Премьер Нигера: угроза вторжения еще актуальна

Премьер Нигера: угроза вторжения еще актуальна - РИА Новости, 19.12.2023

Премьер Нигера: угроза вторжения еще актуальна

Уходящий год для Нигера стал историческим из-за июльского переворота и решения о полном выдворении французского военного контингента с территории страны. О... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:00

2023-12-19T11:00

2023-12-19T11:00

интервью

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нигер

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Уходящий год для Нигера стал историческим из-за июльского переворота и решения о полном выдворении французского военного контингента с территории страны. О внешнеполитическом векторе новых властей, об условиях возобновления диалога с Францией и Западом в целом, а также о целях визита в Ниамей замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, в интервью РИА Новости рассказал премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн.— Российский замминистра обороны недавно совершил свой первый визит в Ниамей, во время которого были подписаны документы об укреплении сотрудничества в военной сфере. Как вы планируете укреплять военное сотрудничество? Какие аспекты вас больше всего интересуют?— Сначала нужно сказать, что речь идет не только о военном сотрудничестве. Нигер очень давно сотрудничает с Российской Федерацией, так что этот визит замминистра обороны является частью укрепления и углубления этих связей. Нужно помнить, что в 1992 году РФ закрыла свое посольство в Нигере, а три-четыре года спустя мы сами были вынуждены закрыть наше посольство в Москве, но это не помешало двум странам продолжать поддерживать сотрудничество. Путем предоставления студентам грантов на обучение оно привело к улучшению потенциала врачей, уже обученных у вас, и инженеров сельского хозяйства, которые также прошли хорошую подготовку в России.Мы считаем, что этот визит состоялся во время подъема (сотрудничества). Очевидно, что наша страна, которая в течение почти десяти лет имеет дело с вызовом, связанным с терроризмом, пытается получить поддержку со стороны всех дружественных стран. Нужно помнить, что с 2007 года, когда я был в правительстве покойного президента Танджи, Нигер уже приобрел летательные аппараты и некоторое количество техники, которые позволили нам покончить с бандитизмом. Это было сделано на основе сотрудничества, которое прослеживается по документам и которое сегодня активизируется, техническое обслуживание этого оборудования периодически осуществлялось и осуществляется. Таким образом, еще раз надо сказать, что Нигер и Российская Федерация вновь взаимодействуют, и мы пытаемся продвинуться дальше во всех сферах экономики и безопасности.— Не могли бы вы уточнить, в каких сферах, помимо обороны, вы хотели бы укрепить сотрудничество и планируются ли визиты на высоком уровне между нашими странами в ближайшем будущем?— Как я уже сказал, нас интересуют подготовка студентов и сельскохозяйственная сфера. Мы очень хорошо знаем, на каком уровне находится сегодня Россия в сельскохозяйственном производстве. Наша страна огромная и, конечно, намерена укреплять сотрудничество в этой сфере. Мы также стремимся в сферу торговли, просто чтобы активизировать обмены. Я надеюсь, что все это произойдет и станет более конкретным в ближайшие недели. Мы не исключаем поездку, чтобы получить самую значительную пользу.— Тогда мы ждем вас в Москве. Отмена закона о нелегальном ввозе мигрантов может быть воспринята как своего рода провокация со стороны ЕС. Ожидаете ли вы каких-либо мер со стороны Евросоюза в отношении Нигера, которые могут навредить стране?— Для нас это не столько провокация, сколько несправедливость. Евросоюз принял решение приостановить сотрудничество с Нигером, введя санкции против населения страны после государственного переворота 26 июля. Вы знаете, я думаю, вы тоже были свидетелями огромной поддержки населения, которая в действительности является очень ярким примером выбора, который сделали нигерцы, чтобы объединиться, работать над своим единством, работать ради независимости, которую они решили утвердить. Так, если Европейский союз, который помогал нам в течение многих лет, теперь считает, что он должен прервать свое сотрудничество с Нигером, то это не означает, что мы собираемся цепляться за сотрудничество, которое зачастую сопровождается определенным количеством резко противоречащих нашим ценностям условий. И в этом отношении нигерцы решили отвернуться от этих вопросов. Я надеюсь, что голос разума будет услышан и что, если они того пожелают, мы сможем возобновить сотрудничество, которое на этот раз должно быть основано на взаимном уважении.— Недавно был расторгнут ряд соглашений с Евросоюзом и Францией. Намерены ли вы предпринять другие действия в ближайшем будущем?— Денонсация соглашений – это не любимая игра. Если соглашения, о которых вы говорите, и были денонсированы, то это было сделано обдуманно и ответственно. Я предполагаю, что вы имеете в виду закон 2015 года, который полностью обедняет регион Агадеса, являющийся туристическим регионом, и который не вписывается в концепцию, предполагаемую Сахелем, то есть свободу приезжать и уезжать. В пустыне считается, нет никаких барьеров, нужно быть свободным. Закон, о котором вы говорите, также противоречит положениям наших обязательств перед ЭКОВАС, в которых закреплено свободное передвижение людей и товаров. Поэтому его отмена по праву должна принести облегчение людям и восстановить уважение, которое мы должны оказывать нашему народу.— Правительство Нигера потребовало вывода французских войск. Соединенные Штаты тоже располагают военным контингентом в Нигере. Почему такое же решение не было принято в отношении них?— Возможно, этот вопрос следовало бы задать французам, но не мы просили французов вывести войска. Они приняли суверенное решение прекратить наше военное сотрудничество тогда, когда они были нам очень нужны для борьбы с терроризмом. Очевидно, это резко контрастировало с уважением к нашему народу, это позиция снисхождения и выражения презрения французских властей вынудило нас принять решение о просьбе к партнерам уйти. Американская позиция не была воинственной по отношению к нашему народу. Но наш народ тщательно изучает условия, на которых мы должны в будущем поддерживать отношения с некоторыми дружественными странами.У нас была встреча с представителем правительства США. Мы провели крайне откровенную беседу и подтвердили наш суверенитет. Мы сказали, что если США пожелают, то мы полностью открыты для них. Знаете, Нигер — очень, очень большая страна с очень древней цивилизацией, которая принимает всех, но это страна, которая настаивает на необходимости уважать свою культуру, свои традиции и свою религию.— Соединенные Штаты имеют привычку выступать против сотрудничества с Россией и другими странами. Оказывается ли на Нигер какое-либо давление?— Я могу сказать, что никто больше не будет навязывать Нигеру что-либо. Народ Нигера больше не намерен мириться с этим. Мы перешли рубеж, и никто больше не будет приходить и указывать нам, что делать. Это необходимо понять. С этим покончено!— Какой прогресс достигнут в переговорах с ЭКОВАС, в особенности после решения продлить санкции против Нигера?— ЭКОВАС – это экономическое сообщество стран Восточной Африки. Но если посмотреть на прошедшие годы, в особенности в отношении Нигера, мы больше не говорим об экономике. Мы говорим о войнах, атаках, санкциях на медикаменты и продовольствие и закрытии границ. Это несправедливые меры, они негуманны и полностью нелегальны. Ни в одном положении договоров этой обширной организации вы не найдете санкций. Я бы даже сказал, это наказание, подразумевающее закрытие границ и санкции, не позволяет людям получить доступ к лекарствам, люди умирают в больницах. А народ не может ничего сделать. Если ЭКОВАС, в которое мы еще верим, хочет достигнуть решения, тот путь, который он выбрал... Очевидно, что Нигер готов, потому что мы внесли вклад в создание организации. Не стоит забывать, что разные президенты, которые приходили к власти в Нигере, вносили существенные контрибуции в создание организации. Поэтому, естественно, мы согласились на продолжение диалога. Отказаться от диалога было бы несправедливо по отношению к нашему государству с самого начала.Надо понимать, что когда принималось решение наказать Нигер, никто не консультировался с властями и не согласовал это с ними. Можно было сказать: "Хорошо, вы приняли ваше решение, оставайтесь там, где вы есть". Но мы согласились на дискуссию. Здесь прошло множество миссий. В действительности решения, принятые на последнем саммите, — это более или менее официальное указание для Того и Сьерра-Леоне на сближение с нами. Вчера здесь была первая миссия, а в январе, бог даст, мы возобновим переговоры, чтобы ЭКОВАС быстро понял, что санкции контрпродуктивны и нелегальны.И мы задаемся вопросом: кто разжигает огонь в этой организации? Я говорю о госслужащих. Когда они приходят домой, смеют ли они взглянуть в зеркало и спать спокойно? Я думаю, что нужно как можно скорее прекратить эти санкции. Но Нигер пробьет себе дорогу. Нигер решил двигаться вперед и работать для своего народа и общественности, вместе с которыми мы решили строить будущее.— Считаете ли вы, что угроза военного вторжения все еще существует?— Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. То, что вы видите во главе государства, также вышло из нашей армии. Это настоящие офицеры, которые сражались и показали, что способны защищать территорию. Вспомните, что до 2011 года на нашей земле не было ни одного иностранного солдата. На нашей территории не было ни одного террориста, и средства, которыми мы располагаем, позволили нам обеспечить безопасность всей нашей территории. Так что если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться.— Сколько времени сможет Нигер продержаться под санкциями ЭКОВАС?— Это неоправданные, нелегальные и негуманные санкции, которые должны быть признаны тем, чем они являются, – преступлением против человечества. Они, конечно, давят на наш народ. Но наш народ показал свою стойкость, наш народ понял, что это нормально — когда делаешь такой выбор, будешь наказан, но после этого будет освобождение. В Коране есть строки: "После испытания следует избавление". Будучи на 98 % мусульманским государством, мы убеждены, что это наказание останется позади.— Рассматриваете ли вы возможность попросить гуманитарной помощи у России. Президент России Владимир Путин уже направил помощь во множество африканских стран, включая Мали и Буркина-Фасо?— Глава государства принял российского посла и миссию в ходе их визита. И он дал понять, что Нигер — страна, которая понимает разницу между токсичной помощью и той, которая должна помочь нам избавиться от необходимости искать помощь, а нам не придет в голову постоянно быть с протянутой рукой. На переговорах на высшем уровне мы говорим, что наше государство нуждается в помощи всех наших друзей. Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но в лучшие времена нашего государства мы оказывали помощь французам и другим. И когда мы попадаем в такую трудную ситуацию, это не проблема, мы можем признать, что нас нужно поддержать. Но Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель.— Среди всего прочего ЭКОВАС потребовал освобождения бывшего президента Базума. Рассмотрите ли вы это требование в обмен на снятие санкций?— Я уже говорил вам о смертях, которые были зафиксированы в медицинских центрах из-за нехватки медикаментов в некоторых районах. В Нигере проживает 26 миллионов человек. Было бы лучше, чтобы ЭКОВАС думал о судьбе 26 миллионов нигерцев, которые столкнулись в настоящий момент с трудностями, а не о свергнутом президенте, который находится в полном здравии, и чья честь и достоинство неукоснительно уважаются. И, как сказал президент Тчиани, когда придет время, ситуация вокруг его положения прояснится. И не забывайте, что из всех глав государств, чьи режимы были свергнуты, ни к кому не проявляли такого внимания, как к свергнутому президенту господину Базуму. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце. У него остался свой дом. Все это делается для того, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю и уважение, которое мы чувствуем по отношению к тем, кто руководил нашей страной, пусть даже на протяжении всего одного дня.— По итогам министерских встреч в Бамако в рамках Альянса государств Сахеля (AES) было рекомендовано создать конфедерацию трех стран. Была ли эта рекомендация принята во внимание президентом Тчиани? В какие сроки это может быть реализовано?— Президент Тчиани поддержал идею потепления отношений между тремя странами. Никогда не стоит забывать, что Альянс основывается на том, что мы называем Организацией комплексного развития региона Липтако-Гурма (LGA), существующей с 1970-х годов. Нигер, Мали и Буркина-Фасо являются братскими странами, связанными историей и географией, в связи с особенностями которой они не имеют выхода к морю. Поэтому на очень раннем этапе отцы независимости решили создать LGA, а сегодня LGA превратилась в AES. И AES на самом деле был создан, чтобы дополнить все то, что уже существовало и дремало, то, что мы должны разбудить, а также в соответствии с принципом самообороны, то есть в рамках вопросов обороны и безопасности. Поэтому это представляет собой укрепление той организации, которая существует с 70-х годов. Так что не удивляйтесь тому, что президент Тчиани укрепляет эту ось. Он направился в поездку, чтобы поблагодарить Буркина-Фасо и Мали, — и стоит сделать это еще раз, этого всегда недостаточно, — которые заложили два важных направления. Первое — это отказ применить меры, о которых мы говорили, чтобы наказать Нигер, и эти две страны ясно дали понять, что если Нигер подвергнется нападению, то они также вступят в бой для его защиты. Таким образом, Мали, Буркина-Фасо и Нигер — это три брата-близнеца.Но не стоит также забывать и о таких странах, как Чад, которые отказались участвовать в операции по уничтожению, надо отдать им должное. И Чад очень рано дал понять, что не допустит нападения на Нигер. Так что для нас AES — это выбор, который мы сделали свободно, и это часть нашего решения освободить себя и действительно пойти вперед к утверждению нашего суверенитета.— Значит, в будущем некая конфедерация будет создана?— Наша цель состоит в развитии стран, в обеспечении сыновей этих стран минимумом, то есть хорошим образованием и работой. Чтобы они жили в безопасности и мире. В настоящее время наши страны не стремятся отправиться в космос. Мы всего лишь стремимся обезопасить свою территорию, развивать вековые связи, существующие между нашими народами, и добиться того, чтобы нам никто не навязывал то, что мы не были намерены делать. Вот и все.— Большое спасибо, вы бы хотели еще что-либо добавить?— Я хотел бы поблагодарить вас. Воспользуйтесь своим микрофоном, чтобы еще раз сказать нашему народу, который объединился и поднялся, чтобы сказать "нет" несправедливости, "нет" вторжениям, "нет" всему, что затрагивает его суверенитет, его достоинство, этот народ, который продолжает твердо стоять и по сей день. Вы видите, с 26 июля этот народ согласился время от времени терпеть (невзгоды), народ, который будет продолжать твердо стоять и пользоваться всеми ресурсами, которые будут эксплуатироваться. Потому что именно в этом заключается цель процесса грамотного управления: ни один франк не пойдет ни на что кроме преданной службы народу. И никогда нельзя забывать, что мы верующие и должны отчитываться перед Аллахом. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью и заверить всех наших партнеров, что мы миролюбивая страна, я надеюсь, что очень скоро мы сможем собраться вместе и что будет меньше стран, настроенных враждебно по отношению к нам, и что мы сможем пересчитать их по пальцам. И мы просим эти страны принять во внимание ту волну людей, которую они видят каждый вечер в восьми регионах Нигера, чтобы они понимали, что если они собираются иметь с нами дело… Это не шутки...

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