https://ria.ru/20231219/neft-1916683434.html

В РСПП рассказали, насколько вырастет экспорт нефти в Индию к 2030 году

В РСПП рассказали, насколько вырастет экспорт нефти в Индию к 2030 году - РИА Новости, 19.12.2023

В РСПП рассказали, насколько вырастет экспорт нефти в Индию к 2030 году

Объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год, сообщил глава Российского союза... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

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александр шохин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на XIV Российско-индийском бизнес-диалоге в ММПЦ МИА "Россия сегодня". "Год назад мы говорили о 30 миллиардах долларов товарооборота (межу Россией и Индией - ред.), сейчас уже за 50 (миллиардов долларов - ред.) заходит. Понятно, что эти рекорды достигаются в основном за счет поставок в Индию российских энергоресурсов", - сказал Шохин. "Безусловно, если так дело пойдет дальше, то к 2030 году можно выйти и на такие символические цифры за пределами 100 миллиардов тонн экспорта нефти. А это где-то около 70 миллиардов долларов нашего экспорта", - добавил глава РСПП. Шохин подчеркнул, что это возможно при при сохранении текущих тенденций. При это он признал, что Индия находится "под зорким оком Госдепа США, OFAC, Европейской комиссии и так далее". "Постоянно приезжают делегации (в Индию - ред.), которые контролируют некие обходы санкций. И мы понимаем, что не так просто эти тенденции сохранить", - заявил Шохин. Глава РСПП отметил, что существуют и другие проблемы для взаимной торговли. "Чего греха таить, у нас двойной дисконт идет: дисконт по цене и дисконт по платежам", - заявил он. "Мы часто говорим о выстраивании торговли с использованием валют дружественных стран, и этот процесс, безусловно, идет активно. Но без выстраивания альтернативной валютно-финансовой платежей системы, наверное, не обойтись. Здесь речь не идет о том, чтобы заменить существующую Бреттон-Вудскую систему на другую, которая будет противостоять существующей международной платежно-расчетной системе. Речь идет о том, чтобы создать некую альтернативу, которой могут при желании пользоваться члены БРИКС", - сказал он. По словам главы РСПП, Россия будет продвигать эту тему в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году.

https://ria.ru/20231219/potolok-1916611806.html

https://ria.ru/20231218/turtsiya-1916527241.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, россия, сша, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, брикс, ммпц