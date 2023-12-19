В РСПП рассказали, насколько вырастет экспорт нефти в Индию к 2030 году
Экспорт нефти в Индию к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн в год
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на XIV Российско-индийском бизнес-диалоге в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Год назад мы говорили о 30 миллиардах долларов товарооборота (межу Россией и Индией - ред.), сейчас уже за 50 (миллиардов долларов - ред.) заходит. Понятно, что эти рекорды достигаются в основном за счет поставок в Индию российских энергоресурсов", - сказал Шохин.
"Безусловно, если так дело пойдет дальше, то к 2030 году можно выйти и на такие символические цифры за пределами 100 миллиардов тонн экспорта нефти. А это где-то около 70 миллиардов долларов нашего экспорта", - добавил глава РСПП.
Шохин подчеркнул, что это возможно при при сохранении текущих тенденций. При это он признал, что Индия находится "под зорким оком Госдепа США, OFAC, Европейской комиссии и так далее". "Постоянно приезжают делегации (в Индию - ред.), которые контролируют некие обходы санкций. И мы понимаем, что не так просто эти тенденции сохранить", - заявил Шохин.
Глава РСПП отметил, что существуют и другие проблемы для взаимной торговли. "Чего греха таить, у нас двойной дисконт идет: дисконт по цене и дисконт по платежам", - заявил он.
"Мы часто говорим о выстраивании торговли с использованием валют дружественных стран, и этот процесс, безусловно, идет активно. Но без выстраивания альтернативной валютно-финансовой платежей системы, наверное, не обойтись. Здесь речь не идет о том, чтобы заменить существующую Бреттон-Вудскую систему на другую, которая будет противостоять существующей международной платежно-расчетной системе. Речь идет о том, чтобы создать некую альтернативу, которой могут при желании пользоваться члены БРИКС", - сказал он.
По словам главы РСПП, Россия будет продвигать эту тему в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году.