https://ria.ru/20231219/nedry-1916813224.html

Нижегородские парламентарии намерены усовершенствовать закон о недрах

Нижегородские парламентарии намерены усовершенствовать закон о недрах - РИА Новости, 19.12.2023

Нижегородские парламентарии намерены усовершенствовать закон о недрах

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области намерены добиться совершенствования законодательства о недропользовании, соответствующее обращение... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:18

2023-12-19T20:18

2023-12-19T20:18

нижегородская область

политика

нижегородская область

вячеслав володин

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области намерены добиться совершенствования законодательства о недропользовании, соответствующее обращение направят в Государственную Думу, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты поддержали обращение регионального парламента "к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину о необходимости совершенствования законодательства о недропользовании" на заседании во вторник. "Поводом для подготовки обращения стала ситуация с массовой разработкой песчаных карьеров в Дзержинске, которая зачастую происходит без согласования с местной администрацией. По мнению парламентариев, процесс оформления участков недр для добычи полезных ископаемых зачастую не связан с действующим градостроительным и земельным законодательством, что приводит к финансовым и временным потерям недропользователей. Иногда они не могут приступить к работам на протяжении нескольких лет. Кроме того, сейчас выдача лицензий на разработку участков недр проходит также без учета перспективного развития территории муниципалитетов", - говорится в сообщении. Как отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, включение участков в перечень участков недр местного значения и последующая выдача лицензий на недропользование осуществляется без согласования с органами местного самоуправления и без учета перспективного развития муниципалитета. "Песчаные карьеры по своим масштабам практически приблизились к городской черте Дзержинска. Кроме того, сами карьеры почти не имеют никаких строительных норм защиты, а значит, представляют опасность для обычных граждан. Вместе с тем, по существующим нормам законодательства, в лицензиях недропользователям отказать нельзя, а на проверки наложен мораторий. Эту юридическую коллизию необходимо исправлять в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба слова Атмахова. Ранее обсуждение этой острой проблемы состоялось в администрации Дзержинска - на совместном выездном заседании комитета по экологии и природным ресурсам регионального парламента и комитета городской думы города химиков. В дискуссии принял участие председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, тогда было принято решение о подготовке соответствующего обращения. "По итогам обсуждения вопроса на заседании законодательного собрания депутаты единогласно поддержали обращение регионального парламента к председателю Госдумы Вячеславу Володину", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916812360.html

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политика, нижегородская область, вячеслав володин, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , госдума рф