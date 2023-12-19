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Российские ученые изучили тепловые потоки внутри человеческого тела - РИА Новости, 19.12.2023
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Наука
 
03:00 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/nauka-1916435955.html
Российские ученые изучили тепловые потоки внутри человеческого тела
Российские ученые изучили тепловые потоки внутри человеческого тела - РИА Новости, 19.12.2023
Российские ученые изучили тепловые потоки внутри человеческого тела
Ученые ОмГТУ совместно с коллегами из ОмГУ им. Ф.М. Достоевского провели экспериментальное исследование плотности тепловых потоков тела человека с помощью... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T03:00
2023-12-19T03:00
наука
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наука
университетская наука
навигатор абитуриента
омский государственный технический университет (омгту)
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые ОмГТУ совместно с коллегами из ОмГУ им. Ф.М. Достоевского провели экспериментальное исследование плотности тепловых потоков тела человека с помощью специальных датчиков. По их мнению, разработка уже сейчас может быть использована при производстве "умной" одежды для профессиональных спортсменов, а в перспективе стать подспорьем для контроля внутренней температуры разных органов человека при проведении операций под общим наркозом. Результаты опубликованы в сборнике "2023 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT)".Сами датчики, предложенные учеными Омского государственного технического университета (ОмГТУ), устроены по принципу "дополнительной стенки": они накладываются на исследуемую поверхность и определяют коэффициенты теплопередачи этих участков. Тепловой поток, проходящий через датчик, создает в нем градиент температур и соответствующий термоэлектрический сигнал.&quot;Теплоотдача с локальных участков тела в полной мере характеризует систему терморегуляции человека, которая обеспечивает его жизнедеятельность&quot;, — сообщил профессор кафедры &quot;Радиотехнические устройства и системы диагностики&quot; ОмГТУ Александр Козлов.При этом он добавил, что датчики такого типа могут быть использованы совместно с тепловизионными установками для изучения тепловых процессов как на поверхности тела человека, так и для получения дополнительной информации о процессах внутри организма, например в системе периферического кровообращения.По его мнению, в настоящее время проект имеет важное практическое значение для разработки одежды с определенными потребительскими и промышленными свойствами (спортивная одежда, защитная одежда, производственная одежда) и изучения теплообменных реакций организма на изменение внешних условий.По оценкам профессора, в перспективе разработка по определению плотности теплового потока может иметь обширное применение в медицине. В частности, датчики можно будет использовать для определения микроциркуляции крови в нижних конечностях при диабете для отслеживания осложнений (диабетическая стопа) и для измерения внутренней температуры мозга при проведении различных операций.Ученый пояснил, что в отличие от других методов определения подкожной микроциркуляции крови (например, с помощью лазерной системы спексл-визуализации кровотока), измерение плотности теплового потока с помощью датчика отличается простотой: требуется измерить только его постоянную электродвижущую силу.По словам авторов, относительная систематическая погрешность датчиков не превышает 5%. Для повышения точности измерения плотности тепловых потоков на поверхности тела человека использовалась аналитическая модель, позволяющая определить систематическую погрешность преобразователя.На данном этапе перед командой ученых стоит задача усовершенствования датчиков: уменьшения их размеров, увеличения быстродействия. В перспективе планируется разработать мобильный прибор для измерения плотности теплового потока на поверхности тела человека (подобие холтеровского монитора для записи ЭКГ). В настоящее время коллективом исследователей уже разработан его опытный образец.Отметим, в вузе реализуется большое количество исследований и разработок в области радиоэлектроники. Они входят в программу развития университета, получившую поддержку Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, омский государственный технический университет (омгту), общество
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Общество

Российские ученые изучили тепловые потоки внутри человеческого тела

© Пресс-служба ОмГТУИзмерение плотности теплового потока на поверхности запястья человека
Измерение плотности теплового потока на поверхности запястья человека
© Пресс-служба ОмГТУ
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые ОмГТУ совместно с коллегами из ОмГУ им. Ф.М. Достоевского провели экспериментальное исследование плотности тепловых потоков тела человека с помощью специальных датчиков. По их мнению, разработка уже сейчас может быть использована при производстве "умной" одежды для профессиональных спортсменов, а в перспективе стать подспорьем для контроля внутренней температуры разных органов человека при проведении операций под общим наркозом. Результаты опубликованы в сборнике "2023 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT)".
Сами датчики, предложенные учеными Омского государственного технического университета (ОмГТУ), устроены по принципу "дополнительной стенки": они накладываются на исследуемую поверхность и определяют коэффициенты теплопередачи этих участков. Тепловой поток, проходящий через датчик, создает в нем градиент температур и соответствующий термоэлектрический сигнал.
«

"Теплоотдача с локальных участков тела в полной мере характеризует систему терморегуляции человека, которая обеспечивает его жизнедеятельность", — сообщил профессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Козлов.

При этом он добавил, что датчики такого типа могут быть использованы совместно с тепловизионными установками для изучения тепловых процессов как на поверхности тела человека, так и для получения дополнительной информации о процессах внутри организма, например в системе периферического кровообращения.
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По его мнению, в настоящее время проект имеет важное практическое значение для разработки одежды с определенными потребительскими и промышленными свойствами (спортивная одежда, защитная одежда, производственная одежда) и изучения теплообменных реакций организма на изменение внешних условий.
По оценкам профессора, в перспективе разработка по определению плотности теплового потока может иметь обширное применение в медицине. В частности, датчики можно будет использовать для определения микроциркуляции крови в нижних конечностях при диабете для отслеживания осложнений (диабетическая стопа) и для измерения внутренней температуры мозга при проведении различных операций.
Ученый пояснил, что в отличие от других методов определения подкожной микроциркуляции крови (например, с помощью лазерной системы спексл-визуализации кровотока), измерение плотности теплового потока с помощью датчика отличается простотой: требуется измерить только его постоянную электродвижущую силу.
© Пресс-служба ОмГТУПрофессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Козлов проводит измерение плотности теплового потока
Профессор кафедры Радиотехнические устройства и системы диагностики ОмГТУ Александр Козлов проводит измерение плотности теплового потока
© Пресс-служба ОмГТУ
Профессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Козлов проводит измерение плотности теплового потока
По словам авторов, относительная систематическая погрешность датчиков не превышает 5%. Для повышения точности измерения плотности тепловых потоков на поверхности тела человека использовалась аналитическая модель, позволяющая определить систематическую погрешность преобразователя.
На данном этапе перед командой ученых стоит задача усовершенствования датчиков: уменьшения их размеров, увеличения быстродействия. В перспективе планируется разработать мобильный прибор для измерения плотности теплового потока на поверхности тела человека (подобие холтеровского монитора для записи ЭКГ). В настоящее время коллективом исследователей уже разработан его опытный образец.
Отметим, в вузе реализуется большое количество исследований и разработок в области радиоэлектроники. Они входят в программу развития университета, получившую поддержку Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".
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