https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html

Путин заявил, что НАТО врет беззастенчиво и на каждом шагу

Путин заявил, что НАТО врет беззастенчиво и на каждом шагу - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что НАТО врет беззастенчиво и на каждом шагу

В НАТО говорили, что не будут расширяться на восток "ни на дюйм" - врут беззастенчиво и на каждом шагу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:05

2023-12-19T14:05

2023-12-19T14:56

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В НАТО говорили, что не будут расширяться на восток "ни на дюйм" - врут беззастенчиво и на каждом шагу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции, фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам. Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: "Нет-нет, ни дюйма на восток". Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу", – сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20231218/nato-1916541023.html

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Путин: "Сказали, что ни дюйма на восток: хрена с два, у нашего забора торчат" "В 91-м году еще сказали, что ни дюйма на восток: хрена с два, у нашего забора здесь торчат". Путин заявил, что Западу такая страна, как Россия не нужна. "Слишком большая". 2023-12-19T14:05 true PT0M46S

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россия, владимир путин, нато, в мире