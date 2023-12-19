https://ria.ru/20231219/nastavnik-1916663506.html

Ученые РАО создали Этический кодекс наставника

Ученые РАО создали Этический кодекс наставника - РИА Новости, 19.12.2023

Ученые РАО создали Этический кодекс наставника

Ученые Российской академии образования разработали Этический кодекс наставника, сообщила президент академии Ольга Васильева. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:31

2023-12-19T11:31

2023-12-19T12:02

год педагога и наставника

ольга васильева

российская академия образования

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ученые Российской академии образования разработали Этический кодекс наставника, сообщила президент академии Ольга Васильева. "Наставничество – это, в первую очередь, передача личного нравственного опыта. После разработки Концепции, мы сделали следующий очень важный шаг – создали Этический кодекс наставника", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24". Она отметила, что кодекс – это система требований к поведению и моральным нормам наставников, они основаны на нравственных принципах и нормах российского общества и государства. В Кодексе определены 15 основных этических принципов наставника, среди которых уважение к личности и труду, преемственность традиций, законность, недопустимость аморальных форм поведения, ответственность, в документе также приведены 15 таких общих норм деятельности наставника, как создание условий для высокой результативности труда; отсутствие публичных высказываний по поводу поведения, действий и личных качеств подопечного, если его поступки не несут угрозы или ущерба окружающим; развитие самостоятельности, творческого отношения к делу, умению планировать работу и искать пути к достижению высоких результатов, добавила Васильева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга васильева, российская академия образования, общество, социальный навигатор, сн_образование