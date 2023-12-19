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Ученые РАО создали Этический кодекс наставника
Ученые РАО создали Этический кодекс наставника - РИА Новости, 19.12.2023
Ученые РАО создали Этический кодекс наставника
Ученые Российской академии образования разработали Этический кодекс наставника, сообщила президент академии Ольга Васильева. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:31
2023-12-19T11:31
2023-12-19T12:02
год педагога и наставника
ольга васильева
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ученые Российской академии образования разработали Этический кодекс наставника, сообщила президент академии Ольга Васильева. "Наставничество – это, в первую очередь, передача личного нравственного опыта. После разработки Концепции, мы сделали следующий очень важный шаг – создали Этический кодекс наставника", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24". Она отметила, что кодекс – это система требований к поведению и моральным нормам наставников, они основаны на нравственных принципах и нормах российского общества и государства. В Кодексе определены 15 основных этических принципов наставника, среди которых уважение к личности и труду, преемственность традиций, законность, недопустимость аморальных форм поведения, ответственность, в документе также приведены 15 таких общих норм деятельности наставника, как создание условий для высокой результативности труда; отсутствие публичных высказываний по поводу поведения, действий и личных качеств подопечного, если его поступки не несут угрозы или ущерба окружающим; развитие самостоятельности, творческого отношения к делу, умению планировать работу и искать пути к достижению высоких результатов, добавила Васильева.
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ольга васильева, российская академия образования, общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Ольга Васильева, Российская академия образования, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ученые Российской академии образования разработали Этический кодекс наставника, сообщила президент академии Ольга Васильева.
"Наставничество – это, в первую очередь, передача личного нравственного опыта. После разработки Концепции, мы сделали следующий очень важный шаг – создали Этический кодекс наставника", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".
Она отметила, что кодекс – это система требований к поведению и моральным нормам наставников, они основаны на нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
В Кодексе определены 15 основных этических принципов наставника, среди которых уважение к личности и труду, преемственность традиций, законность, недопустимость аморальных форм поведения, ответственность, в документе также приведены 15 таких общих норм деятельности наставника, как создание условий для высокой результативности труда; отсутствие публичных высказываний по поводу поведения, действий и личных качеств подопечного, если его поступки не несут угрозы или ущерба окружающим; развитие самостоятельности, творческого отношения к делу, умению планировать работу и искать пути к достижению высоких результатов, добавила Васильева.