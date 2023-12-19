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В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество - РИА Новости, 19.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:36 19.12.2023 (обновлено: 12:01 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/nastavnichestvo-1916664893.html
В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество
В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество - РИА Новости, 19.12.2023
В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество
Подавляющее большинство педагогов и руководителей российских школ (83,8%) отмечают необходимость единого научно-методического сопровождения... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:36
2023-12-19T12:01
год педагога и наставника
общество
ольга васильева
российская академия образования
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство педагогов и руководителей российских школ (83,8%) отмечают необходимость единого научно-методического сопровождения педагогов-наставников в основном общем образовании. Это показало масштабное социологическое исследование, проведенное Центром воспитания и развития личности Российской академии образования. Участие в нем приняли более 4300 учителей и директоров школ. 69% из них обратили особое внимание на необходимость методической поддержки наставников, работающих в начальном образовании."Наставничество является эффективным методом социально-педагогического сопровождения молодежи, ее воспитания. Очень важно не только обогащать современную педагогическую практику новыми научными представлениями, технологиями, формами и средствами наставнической деятельности, но и сохранять принцип профессионально-социальной преемственности. Именно в этом направлении сегодня работают ученые Российской академии образования, готовые методически поддержать наших дорогих учителей в их высоком служении. В Год педагога и наставника учеными РАО разработана и принята Концепция развития наставничества в Российской Федерации, которая уже доступна педагогам и руководителям образовательных организаций", – отметила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.Согласно результатам исследования, на необходимость повышения квалификации педагогов-наставников также указывают 75,5% опрошенных директоров школ. Симптоматично, что, при этом, почти четверть всех опрошенных (24,7%) заявили, что не испытывают потребность в повышении своей квалификации.Отвечая на вопрос о трудоемкости наставничества, половина респондентов указали, что они тратят на данный вид деятельности более 5 часов в неделю; каждый десятый респондент отметил вариант "до 10 часов". При этом анализ показал, что многие респонденты уделяют наставничеству более 10 часов в неделю (и этот вариант ответа был вторым по популярности) и готовы отдавать ему еще больше времени, если бы не необходимость отвлекаться на иную деятельность, включая заполнение всяческой отчетной документации.Согласно результатам исследования, педагоги считают наиболее востребованными три формы наставничества: "учитель – учитель" (около 50%), "учитель – ученик" (37,5%) и "ученик – ученик" (около 34,5%). Треть опрошенных также обратили внимание на недостаточность в практике наставнического взаимодействия между учениками. Некоторые респонденты (хотя и крайне малый процент) особенно отметили важность привлечения к наставнической деятельности методистов школьного и регионального уровней.Ряд опрошенных также заявили о важности наставнической работы с родителями: именно педагоги могут вести конструктивный диалог о необходимых направлениях, формах и средствах семейного воспитания, оказывая тем самым наставническое воздействие, положительно отражающееся на подготовке школьников.В контексте вопроса сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, важно, что порядка 40% респондентов указали на то, что взаимодействие с наставником формирует у школьников понимание значимости взаимопомощи, взаимоуважения, милосердия, коллективизма и гражданственности. Еще 36% заявили, что эта работа дает подрастающему поколению представление о важности служения Отечеству и ответственности за его судьбу. Четверть опрошенных отметили, что в процессе наставнической деятельности у школьников формируется приоритет духовного над материальным. Респонденты также предложили дополнить список ценностных ориентиров наставничества категориями "патриотизм" и "стремление к самосовершенству".Социологическое исследование выявило "точки приложения усилий" для развития системы наставничества. Ученые РАО отмечают, что сегодня перед научным сообществом все еще стоят вызовы методического обеспечения наставнического движения, выработки единого подхода к разработке региональных и локальных нормативно-правовых документов. Кроме того, необходимы дополнительная проработка психолого-педагогических особенностей наставничества, его форм, методов и содержания, повышение квалификации педагогов-наставников, их научно-методическое сопровождение и материальное и нематериальное стимулирование, проведение широкой разъяснительной работы в среде педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций о необходимости реализации наставнической деятельности в разных формах.Все эти и многие другие важнейшие для развития отечественного наставничества вопросы планируется обсудить 22–23 ноября 2023 г. на Всероссийском форуме "Наставничество в педагогике: исторический опыт, современное содержание и особенности развития", который организует Российская академия образования в рамках плана основных мероприятий по проведению в нашей стране Года педагога и наставника, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации. Участие в Форуме примут представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, научного и родительского сообщества, педагоги школ, колледжей и вузов, а также системы дополнительного образования.
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общество, ольга васильева, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, Социальный навигатор, СН_Образование

В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество

© РИА Новости / Владимир ПесняУчитель проводит урок
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство педагогов и руководителей российских школ (83,8%) отмечают необходимость единого научно-методического сопровождения педагогов-наставников в основном общем образовании. Это показало масштабное социологическое исследование, проведенное Центром воспитания и развития личности Российской академии образования. Участие в нем приняли более 4300 учителей и директоров школ. 69% из них обратили особое внимание на необходимость методической поддержки наставников, работающих в начальном образовании.
"Наставничество является эффективным методом социально-педагогического сопровождения молодежи, ее воспитания. Очень важно не только обогащать современную педагогическую практику новыми научными представлениями, технологиями, формами и средствами наставнической деятельности, но и сохранять принцип профессионально-социальной преемственности. Именно в этом направлении сегодня работают ученые Российской академии образования, готовые методически поддержать наших дорогих учителей в их высоком служении. В Год педагога и наставника учеными РАО разработана и принята Концепция развития наставничества в Российской Федерации, которая уже доступна педагогам и руководителям образовательных организаций", – отметила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.
Согласно результатам исследования, на необходимость повышения квалификации педагогов-наставников также указывают 75,5% опрошенных директоров школ. Симптоматично, что, при этом, почти четверть всех опрошенных (24,7%) заявили, что не испытывают потребность в повышении своей квалификации.
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Отвечая на вопрос о трудоемкости наставничества, половина респондентов указали, что они тратят на данный вид деятельности более 5 часов в неделю; каждый десятый респондент отметил вариант "до 10 часов". При этом анализ показал, что многие респонденты уделяют наставничеству более 10 часов в неделю (и этот вариант ответа был вторым по популярности) и готовы отдавать ему еще больше времени, если бы не необходимость отвлекаться на иную деятельность, включая заполнение всяческой отчетной документации.
Согласно результатам исследования, педагоги считают наиболее востребованными три формы наставничества: "учитель – учитель" (около 50%), "учитель – ученик" (37,5%) и "ученик – ученик" (около 34,5%). Треть опрошенных также обратили внимание на недостаточность в практике наставнического взаимодействия между учениками. Некоторые респонденты (хотя и крайне малый процент) особенно отметили важность привлечения к наставнической деятельности методистов школьного и регионального уровней.
Ряд опрошенных также заявили о важности наставнической работы с родителями: именно педагоги могут вести конструктивный диалог о необходимых направлениях, формах и средствах семейного воспитания, оказывая тем самым наставническое воздействие, положительно отражающееся на подготовке школьников.
В контексте вопроса сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, важно, что порядка 40% респондентов указали на то, что взаимодействие с наставником формирует у школьников понимание значимости взаимопомощи, взаимоуважения, милосердия, коллективизма и гражданственности. Еще 36% заявили, что эта работа дает подрастающему поколению представление о важности служения Отечеству и ответственности за его судьбу. Четверть опрошенных отметили, что в процессе наставнической деятельности у школьников формируется приоритет духовного над материальным. Респонденты также предложили дополнить список ценностных ориентиров наставничества категориями "патриотизм" и "стремление к самосовершенству".
Социологическое исследование выявило "точки приложения усилий" для развития системы наставничества. Ученые РАО отмечают, что сегодня перед научным сообществом все еще стоят вызовы методического обеспечения наставнического движения, выработки единого подхода к разработке региональных и локальных нормативно-правовых документов. Кроме того, необходимы дополнительная проработка психолого-педагогических особенностей наставничества, его форм, методов и содержания, повышение квалификации педагогов-наставников, их научно-методическое сопровождение и материальное и нематериальное стимулирование, проведение широкой разъяснительной работы в среде педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций о необходимости реализации наставнической деятельности в разных формах.
Все эти и многие другие важнейшие для развития отечественного наставничества вопросы планируется обсудить 22–23 ноября 2023 г. на Всероссийском форуме "Наставничество в педагогике: исторический опыт, современное содержание и особенности развития", который организует Российская академия образования в рамках плана основных мероприятий по проведению в нашей стране Года педагога и наставника, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации. Участие в Форуме примут представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, научного и родительского сообщества, педагоги школ, колледжей и вузов, а также системы дополнительного образования.
 
Год педагога и наставникаОбществоОльга ВасильеваРоссийская академия образованияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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