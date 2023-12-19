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В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь - РИА Новости, 19.12.2023
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21:49 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/naled-1916825115.html
В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь
В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь - РИА Новости, 19.12.2023
В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь
Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двухлетнего ребенка в коляске упала наледь с крыши на Новочеркасском проспекте в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:49
2023-12-19T21:49
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двухлетнего ребенка в коляске упала наледь с крыши на Новочеркасском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "По результатам доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение 2-летнего мальчика с телесными повреждениями в области головы в результате падения на него 19 декабря 2023 года наледи около одного из домов по Новочеркасскому проспекту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает пресс-служба. Ранее со ссылкой на пресс-службу Красногвардейского района сообщалось, что во вторник утром на Новочеркасском проспекте, 37 "произошел неконтролируемый сход уплотненной снежной массы, которая упала на женщину с ребенком в коляске". Очевидцы вызвали скорую помощь, и маму с ребенком госпитализировали. Пресс-служба администрации отмечала, что агентством Красногвардейского района неоднократно отправлялись письма в ЖКС 1 о необходимости очистки кровли по этому адресу, а козырьки дома, где образовались сосульки, были очищены 17 декабря. Также прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту схода наледи и снега с жилого дома № 37 по Новочеркасскому проспекту.
https://ria.ru/20231217/rebenok-1916360430.html
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санкт-петербург
россия
красногвардейский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красногвардейский район
В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь

В Петербурге СК завел дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двухлетнего ребенка в коляске упала наледь с крыши на Новочеркасском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
«
"По результатам доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение 2-летнего мальчика с телесными повреждениями в области головы в результате падения на него 19 декабря 2023 года наледи около одного из домов по Новочеркасскому проспекту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
17 декабря, 21:06
Ранее со ссылкой на пресс-службу Красногвардейского района сообщалось, что во вторник утром на Новочеркасском проспекте, 37 "произошел неконтролируемый сход уплотненной снежной массы, которая упала на женщину с ребенком в коляске". Очевидцы вызвали скорую помощь, и маму с ребенком госпитализировали.
Пресс-служба администрации отмечала, что агентством Красногвардейского района неоднократно отправлялись письма в ЖКС 1 о необходимости очистки кровли по этому адресу, а козырьки дома, где образовались сосульки, были очищены 17 декабря.
Также прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту схода наледи и снега с жилого дома № 37 по Новочеркасскому проспекту.
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В центре Воронежа два балкона одного дома рухнули под тяжестью снега
Вчера, 11:45
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красногвардейский район
 
 
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