https://ria.ru/20231219/naled-1916825115.html

В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь

В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь - РИА Новости, 19.12.2023

В Петербурге завели дело после того, как на 2-летнего ребенка упала наледь

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двухлетнего ребенка в коляске упала наледь с крыши на Новочеркасском проспекте в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:49

2023-12-19T21:49

2023-12-19T21:49

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двухлетнего ребенка в коляске упала наледь с крыши на Новочеркасском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "По результатам доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение 2-летнего мальчика с телесными повреждениями в области головы в результате падения на него 19 декабря 2023 года наледи около одного из домов по Новочеркасскому проспекту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает пресс-служба. Ранее со ссылкой на пресс-службу Красногвардейского района сообщалось, что во вторник утром на Новочеркасском проспекте, 37 "произошел неконтролируемый сход уплотненной снежной массы, которая упала на женщину с ребенком в коляске". Очевидцы вызвали скорую помощь, и маму с ребенком госпитализировали. Пресс-служба администрации отмечала, что агентством Красногвардейского района неоднократно отправлялись письма в ЖКС 1 о необходимости очистки кровли по этому адресу, а козырьки дома, где образовались сосульки, были очищены 17 декабря. Также прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту схода наледи и снега с жилого дома № 37 по Новочеркасскому проспекту.

https://ria.ru/20231217/rebenok-1916360430.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), красногвардейский район