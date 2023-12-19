https://ria.ru/20231219/most-1916688339.html

Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост

Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост - РИА Новости, 19.12.2023

Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост

Пешеходный мост, связывающий жилой квартал и офисный комплекс, построят через реку Сосенку в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:11

2023-12-19T13:11

2023-12-19T13:11

новая москва

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. Пешеходный мост, связывающий жилой квартал и офисный комплекс, построят через реку Сосенку в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Длина моста составит 197 метров, ширина – 4,5 метра, высота над поверхностью воды – почти 5 метров. Помимо связи жилой и деловой части района Прокшино, жители получат безопасный пешеходный маршрут до одноименной станции Сокольнической линии метро", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. По словам Бочкарева, мост будет выполнен в форме волнообразной дуги и оснащен прозрачным навесом по всей длине. На колоннах навеса разместят декоративные светильники. Отделка пешеходной зоны будет выполнена из древесно-полимерного композита под дерево. Перед мостом со стороны жилого района будет организована рекреационно-прогулочная зона. Со стороны бизнес-квартала возле сооружения создадут парк. В середине моста с каждой стороны планируется обустроить две смотровые площадки, указывается в сообщении. В нем добавляется, что мост возведет девелопер "А101", который строит в локации жилой и бизнес-кварталы.

https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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