https://ria.ru/20231219/most-1916688339.html
Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост
Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост - РИА Новости, 19.12.2023
Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост
Пешеходный мост, связывающий жилой квартал и офисный комплекс, построят через реку Сосенку в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:11
2023-12-19T13:11
2023-12-19T13:11
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МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. Пешеходный мост, связывающий жилой квартал и офисный комплекс, построят через реку Сосенку в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Длина моста составит 197 метров, ширина – 4,5 метра, высота над поверхностью воды – почти 5 метров. Помимо связи жилой и деловой части района Прокшино, жители получат безопасный пешеходный маршрут до одноименной станции Сокольнической линии метро", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. По словам Бочкарева, мост будет выполнен в форме волнообразной дуги и оснащен прозрачным навесом по всей длине. На колоннах навеса разместят декоративные светильники. Отделка пешеходной зоны будет выполнена из древесно-полимерного композита под дерево. Перед мостом со стороны жилого района будет организована рекреационно-прогулочная зона. Со стороны бизнес-квартала возле сооружения создадут парк. В середине моста с каждой стороны планируется обустроить две смотровые площадки, указывается в сообщении. В нем добавляется, что мост возведет девелопер "А101", который строит в локации жилой и бизнес-кварталы.
https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая москва, москва, андрей бочкарев
Новая Москва, Москва, Андрей Бочкарев
Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост
Бочкарев: пешеходный мост через Сосенку построят в Новой Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. Пешеходный мост, связывающий жилой квартал и офисный комплекс, построят через реку Сосенку в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Длина моста составит 197 метров, ширина – 4,5 метра, высота над поверхностью воды – почти 5 метров. Помимо связи жилой и деловой части района Прокшино, жители получат безопасный пешеходный маршрут до одноименной станции Сокольнической линии метро", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
По словам Бочкарева, мост будет выполнен в форме волнообразной дуги и оснащен прозрачным навесом по всей длине. На колоннах навеса разместят декоративные светильники. Отделка пешеходной зоны будет выполнена из древесно-полимерного композита под дерево.
Перед мостом со стороны жилого района будет организована рекреационно-прогулочная зона. Со стороны бизнес-квартала возле сооружения создадут парк. В середине моста с каждой стороны планируется обустроить две смотровые площадки, указывается в сообщении.
В нем добавляется, что мост возведет девелопер "А101", который строит в локации жилой и бизнес-кварталы.
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов