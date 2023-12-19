Рейтинг@Mail.ru
Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/moloko-1916654900.html
Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока
Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока - РИА Новости, 19.12.2023
Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока
Сельхозпредприятия Кузбасса получили более 44 миллионов рублей на переработку молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:55
2023-12-19T10:55
кемеровская область
сергей цивилев
новокузнецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155982/90/1559829024_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_52b10eea1c4744e02ddca80ef6d0be05.jpg
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Сельхозпредприятия Кузбасса получили более 44 миллионов рублей на переработку молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В этом году впервые в Кузбассе введена субсидия на переработку коровьего, козьего и овечьего молока. Стимулирующей поддержкой уже воспользовались 9 молокоперерабатывающих предприятий и фермеров, которые за год увеличили объемы переработки на 21,7 тысячи тонн молока в сравнении со средним значением предыдущих лет", – говорится в сообщении. "В этом году мы приступили к реализации программы развития молочного скотоводства в регионе — строятся новые животноводческие комплексы, зоотехники работают над улучшением поголовья стада. Для продовольственной независимости и стабильного обеспечения кузбассовцев качественной сельхозпродукцией параллельно развиваем переработку молочного сырья в сметану, масло, йогурты, сыры. В этом году благодаря новой программе господдержки наши производители получили 44,2 миллиона рублей, из которых 9,3 миллиона рублей — средства областного бюджета", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что по итогам 2023 года объемы переработки за счет полученной субсидии увеличили "Юргинский гормолзавод", "Родная земля" в Новокузнецке и другие предприятия, а также крестьянско-фермерские хозяйства. В рамках региональной программы развития молочного животноводства в Кузбассе действуют субсидии на возмещение части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку собственного производства молока, на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и субсидии на стимулирование увеличения объемов производства молока. Для начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов предусмотрена грантовая поддержка. Продолжается модернизация и техническое перевооружение животноводческих предприятий. В этом году в АО "Ваганово" открыт второй цех роботодоения на 520 голов, оснащенный 8 роботами. За счет ввода в эксплуатацию нового корпуса, построенного в рамках модернизации молочного комплекса, при выходе на проектную мощность дополнительный объем молока составит 5,3 тысячи тонн в год. В 2024 году в Чебулинском муниципальном округе запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди животноводческого комплекса молочного направления на 2400 голов. Годовой объем производства молока при выходе на проектную мощность составит 22,3 тысячи тонн. Также реализуется инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса "Михайловское" в Прокопьевском округе. Выход животноводческого комплекса в 2028 году на проектную мощность 1200 коров позволит дополнительно получать 3,8 тысячи тонн молока в год.
https://ria.ru/20231218/kuzbass-1916439773.html
https://ria.ru/20231212/proekt-1915272538.html
кемеровская область
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155982/90/1559829024_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2be738e2db23abd05724277a5102e7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев, новокузнецк
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Новокузнецк

Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Сельхозпредприятия Кузбасса получили более 44 миллионов рублей на переработку молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В этом году впервые в Кузбассе введена субсидия на переработку коровьего, козьего и овечьего молока. Стимулирующей поддержкой уже воспользовались 9 молокоперерабатывающих предприятий и фермеров, которые за год увеличили объемы переработки на 21,7 тысячи тонн молока в сравнении со средним значением предыдущих лет", – говорится в сообщении.
"В этом году мы приступили к реализации программы развития молочного скотоводства в регионе — строятся новые животноводческие комплексы, зоотехники работают над улучшением поголовья стада. Для продовольственной независимости и стабильного обеспечения кузбассовцев качественной сельхозпродукцией параллельно развиваем переработку молочного сырья в сметану, масло, йогурты, сыры. В этом году благодаря новой программе господдержки наши производители получили 44,2 миллиона рублей, из которых 9,3 миллиона рублей — средства областного бюджета", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что по итогам 2023 года объемы переработки за счет полученной субсидии увеличили "Юргинский гормолзавод", "Родная земля" в Новокузнецке и другие предприятия, а также крестьянско-фермерские хозяйства.
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России
18 декабря, 11:49
В рамках региональной программы развития молочного животноводства в Кузбассе действуют субсидии на возмещение части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку собственного производства молока, на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и субсидии на стимулирование увеличения объемов производства молока. Для начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов предусмотрена грантовая поддержка.
Продолжается модернизация и техническое перевооружение животноводческих предприятий. В этом году в АО "Ваганово" открыт второй цех роботодоения на 520 голов, оснащенный 8 роботами. За счет ввода в эксплуатацию нового корпуса, построенного в рамках модернизации молочного комплекса, при выходе на проектную мощность дополнительный объем молока составит 5,3 тысячи тонн в год.
В 2024 году в Чебулинском муниципальном округе запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди животноводческого комплекса молочного направления на 2400 голов. Годовой объем производства молока при выходе на проектную мощность составит 22,3 тысячи тонн.
Также реализуется инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса "Михайловское" в Прокопьевском округе. Выход животноводческого комплекса в 2028 году на проектную мощность 1200 коров позволит дополнительно получать 3,8 тысячи тонн молока в год.
Работа IT-компании - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с оборонным предприятием
12 декабря, 12:27
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевНовокузнецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала