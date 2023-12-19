https://ria.ru/20231219/moloko-1916654900.html

Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока

Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока - РИА Новости, 19.12.2023

Сельхозпредприятия Кузбасса получили субсидию на переработку молока

Сельхозпредприятия Кузбасса получили более 44 миллионов рублей на переработку молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:55

2023-12-19T10:55

2023-12-19T10:55

кемеровская область

сергей цивилев

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Сельхозпредприятия Кузбасса получили более 44 миллионов рублей на переработку молока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В этом году впервые в Кузбассе введена субсидия на переработку коровьего, козьего и овечьего молока. Стимулирующей поддержкой уже воспользовались 9 молокоперерабатывающих предприятий и фермеров, которые за год увеличили объемы переработки на 21,7 тысячи тонн молока в сравнении со средним значением предыдущих лет", – говорится в сообщении. "В этом году мы приступили к реализации программы развития молочного скотоводства в регионе — строятся новые животноводческие комплексы, зоотехники работают над улучшением поголовья стада. Для продовольственной независимости и стабильного обеспечения кузбассовцев качественной сельхозпродукцией параллельно развиваем переработку молочного сырья в сметану, масло, йогурты, сыры. В этом году благодаря новой программе господдержки наши производители получили 44,2 миллиона рублей, из которых 9,3 миллиона рублей — средства областного бюджета", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что по итогам 2023 года объемы переработки за счет полученной субсидии увеличили "Юргинский гормолзавод", "Родная земля" в Новокузнецке и другие предприятия, а также крестьянско-фермерские хозяйства. В рамках региональной программы развития молочного животноводства в Кузбассе действуют субсидии на возмещение части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку собственного производства молока, на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и субсидии на стимулирование увеличения объемов производства молока. Для начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов предусмотрена грантовая поддержка. Продолжается модернизация и техническое перевооружение животноводческих предприятий. В этом году в АО "Ваганово" открыт второй цех роботодоения на 520 голов, оснащенный 8 роботами. За счет ввода в эксплуатацию нового корпуса, построенного в рамках модернизации молочного комплекса, при выходе на проектную мощность дополнительный объем молока составит 5,3 тысячи тонн в год. В 2024 году в Чебулинском муниципальном округе запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди животноводческого комплекса молочного направления на 2400 голов. Годовой объем производства молока при выходе на проектную мощность составит 22,3 тысячи тонн. Также реализуется инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса "Михайловское" в Прокопьевском округе. Выход животноводческого комплекса в 2028 году на проектную мощность 1200 коров позволит дополнительно получать 3,8 тысячи тонн молока в год.

https://ria.ru/20231218/kuzbass-1916439773.html

https://ria.ru/20231212/proekt-1915272538.html

кемеровская область

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, новокузнецк