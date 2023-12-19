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"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 19.12.2023 (обновлено: 05:33 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием - РИА Новости, 19.12.2023
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием
Россия бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью украинскому... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:35
2023-12-19T05:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно", — пожаловался военный.По словам майора, российская пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов. Лапин с тревогой сообщил, что армия России всегда обладала "тотальным преимуществом" в плотности артогня и вряд ли когда-либо его потеряет.Кроме того, офицер посетовал, что положение украинских солдат усугубляется нехваткой лопат и кирок для строительства укреплений. Он также позавидовал мощной строительной технике России, благодаря которой солдаты "не тратят полдня на рытье окопов вручную". При этом майор связал проблемы ВСУ с неадекватным планированием со стороны президента Владимира Зеленского.&quot;Это человек (Зеленский. — Прим. ред.), который озвучил тезис «Наша стратегия — это тактика». И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? &lt;...&gt;. Он слишком занят, чтобы думать&quot;, — возмутился Лапин.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231218/armiya-1916387974.html
https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916508050.html
https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием

Экс-офицер нацбата Лапин признал тотальное превосходство России на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
"Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно", — пожаловался военный.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
"Силы растут". На Западе сделали резкое заявление об армии России
Вчера, 06:24
По словам майора, российская пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов. Лапин с тревогой сообщил, что армия России всегда обладала "тотальным преимуществом" в плотности артогня и вряд ли когда-либо его потеряет.
Кроме того, офицер посетовал, что положение украинских солдат усугубляется нехваткой лопат и кирок для строительства укреплений. Он также позавидовал мощной строительной технике России, благодаря которой солдаты "не тратят полдня на рытье окопов вручную".
При этом майор связал проблемы ВСУ с неадекватным планированием со стороны президента Владимира Зеленского.
«

"Это человек (Зеленский. — Прим. ред.), который озвучил тезис «Наша стратегия — это тактика». И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? <...>. Он слишком занят, чтобы думать", — возмутился Лапин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 14:43
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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