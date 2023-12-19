https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html

"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием

"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием - РИА Новости, 19.12.2023

"Разбирают нас на молекулы": украинский боевик выступил с мрачным посланием

Россия бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью украинскому... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:35

2023-12-19T01:35

2023-12-19T05:33

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия бережет солдат, уничтожая позиции ВСУ артиллерией, заявил бывший офицер нацбата "Айдар"* и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно", — пожаловался военный.По словам майора, российская пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов. Лапин с тревогой сообщил, что армия России всегда обладала "тотальным преимуществом" в плотности артогня и вряд ли когда-либо его потеряет.Кроме того, офицер посетовал, что положение украинских солдат усугубляется нехваткой лопат и кирок для строительства укреплений. Он также позавидовал мощной строительной технике России, благодаря которой солдаты "не тратят полдня на рытье окопов вручную". При этом майор связал проблемы ВСУ с неадекватным планированием со стороны президента Владимира Зеленского."Это человек (Зеленский. — Прим. ред.), который озвучил тезис «Наша стратегия — это тактика». И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? <...>. Он слишком занят, чтобы думать", — возмутился Лапин.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231218/armiya-1916387974.html

https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916508050.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины