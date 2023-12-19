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Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 19.12.2023
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07:02 19.12.2023 (обновлено: 07:04 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916627254.html
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 19.12.2023
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV выразила мнение, что Россия весной попытается подготовить новые попытки дестабилизации в стране, при... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:02
2023-12-19T07:04
россия
молдавия
москва
майя санду
дмитрий песков
в мире
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV выразила мнение, что Россия весной попытается подготовить новые попытки дестабилизации в стране, при этом она ничем не обосновала свою позицию. Санду ранее заявила, что в первой половине года в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. "Мы думаем, что РФ продолжит попытки по дестабилизации, скорее всего, они начнутся ближе к весне, будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы", - заявила Санду. По ее словам, говорить о конкретных мерах можно будет после завершения анализа проведения местных выборов. В частности, президент напомнила, что ряд оппозиционных партий был обвинен в использовании финансов из-за рубежа, полученных якобы со стороны России. При этом Санду не предоставила доказательств того, что Россия якобы планирует какие-то беспорядки в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html
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россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Санду: Россия весной попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV выразила мнение, что Россия весной попытается подготовить новые попытки дестабилизации в стране, при этом она ничем не обосновала свою позицию.
Санду ранее заявила, что в первой половине года в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.
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"Мы думаем, что РФ продолжит попытки по дестабилизации, скорее всего, они начнутся ближе к весне, будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы", - заявила Санду.
По ее словам, говорить о конкретных мерах можно будет после завершения анализа проведения местных выборов. В частности, президент напомнила, что ряд оппозиционных партий был обвинен в использовании финансов из-за рубежа, полученных якобы со стороны России. При этом Санду не предоставила доказательств того, что Россия якобы планирует какие-то беспорядки в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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