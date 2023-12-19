https://ria.ru/20231219/miting-1916827505.html

В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах

В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах - РИА Новости, 19.12.2023

В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах

Манифестация против участия Италии в вооруженных конфликтах и отправки военной помощи на Украину прошла во вторник у римского Пантеона, передает корреспондент... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:11

2023-12-19T22:11

2023-12-19T22:11

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РИМ, 19 дек – РИА Новости. Манифестация против участия Италии в вооруженных конфликтах и отправки военной помощи на Украину прошла во вторник у римского Пантеона, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков активистов собрались в круг возле одной из главных достопримечательностей города с требованиями о выходе Италии из НАТО, ведении переговоров о мире и запрете испытаний и хранения ядерного оружия. "Мы протестуем против восьмого пакета вооружений Украине, который сегодня в парламенте представил министр обороны (Гуидо) Крозетто. Для отправки оружия хватит одного этого декрета. Мы выступаем за итальянскую Конституцию, где прописано, что Италия отвергает войну. Нам нужно прекращение огня, диалог и переговоры для того, чтобы покончить с конфликтом, жертвами которого стали десятки и сотни тысяч человек", - заявил РИА Новости один из видных активистов Альфонсо Новара. По его словам, для защиты Украины существуют другие способы, в которых Италия может сыграть роль посредника, но вместо этого она ведет поставки оружия, нарушая свою же Конституцию. Организаторы акции сообщили РИА Новости, что выбрали местом ее проведения площадь перед античным памятником, чтобы оказаться поблизости от украинской манифестации, которая должна была пройти в нескольких сотнях метров от Пантеона. "Италия фактически находится в состоянии войны, потому что отправляет военную помощь на Украину, занимается обучением персонала, а теперь примет участие еще и в военной миссии в Красном море, при чем сообщили об этом американцы", - заявил корреспонденту Альберто Фацоло. По его словам, итальянское правительство "через головы" простых граждан принимает решение об отправке вооружений на Украину, "будучи глухим к тревожному крику страны и народа". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231216/protest-1916230430.html

https://ria.ru/20231210/palestina-1914965293.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, италия