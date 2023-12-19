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Минздрав разработал антиалкогольную программу для защиты коренных народов
Минздрав разработал антиалкогольную программу для защиты коренных народов - РИА Новости, 19.12.2023
Минздрав разработал антиалкогольную программу для защиты коренных народов
Новая антиалкогольная концепция до 2030 года предусматривает разработку программ по защите коренных малочисленных народов от рисков, связанных с потреблением... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:40
2023-12-19T17:40
2023-12-19T18:01
общество
россия
алкоголь
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новая антиалкогольная концепция до 2030 года предусматривает разработку программ по защите коренных малочисленных народов от рисков, связанных с потреблением спиртного, следует из распоряжения правительства России опубликованного на интернет-портале правовой информации. Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра этанола в год на душу населения. "В рамках укрепления ценностей здорового образа жизни, формирования среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, предусматривается… разработка и реализация программ, направленных на защиту коренных малочисленных народов от рисков, связанных с потреблением алкоголя", - говорится в документе. Кроме того, концепция предполагает проведение открытых уроков в общеобразовательных организациях, посвященных рискам, связанным с потреблением алкоголя. Также концепция предусматривает разработку и внедрение мер по содействию в трудоустройстве лиц, проходящих медицинскую реабилитацию, социальную адаптацию и ресоциализацию после лечения алкогольной зависимости. Согласно целевым показателям концепции, уже в следующем году потребление алкоголя на душу населения должно снизиться до 8,7 (литров этанола) с 8,9 литров в 2023 году.
https://ria.ru/20231205/monopoliya-1913920420.html
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общество, россия, алкоголь
Общество, Россия, Алкоголь
Минздрав разработал антиалкогольную программу для защиты коренных народов
Минздрав разработает программы по защите коренных народов от алкогольных рисков
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Новая антиалкогольная концепция до 2030 года предусматривает разработку программ по защите коренных малочисленных народов от рисков, связанных с потреблением спиртного, следует из распоряжения правительства России опубликованного на интернет-портале
правовой информации.
Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра этанола в год на душу населения.
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"В рамках укрепления ценностей здорового образа жизни, формирования среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, предусматривается… разработка и реализация программ, направленных на защиту коренных малочисленных народов от рисков, связанных с потреблением алкоголя", - говорится в документе.
Кроме того, концепция предполагает проведение открытых уроков в общеобразовательных организациях, посвященных рискам, связанным с потреблением алкоголя.
Также концепция предусматривает разработку и внедрение мер по содействию в трудоустройстве лиц, проходящих медицинскую реабилитацию, социальную адаптацию и ресоциализацию после лечения алкогольной зависимости.
Согласно целевым показателям концепции, уже в следующем году потребление алкоголя на душу населения должно снизиться до 8,7 (литров этанола) с 8,9 литров в 2023 году.
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