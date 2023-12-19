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Новым заместителем главы Минцифры назначили Сергея Кучушева
Новым заместителем главы Минцифры назначили Сергея Кучушева - РИА Новости, 19.12.2023
Новым заместителем главы Минцифры назначили Сергея Кучушева
Кабмин назначил нового замглавы Минцифры Сергея Кучушева, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе", он будет курировать выработку госполитики, говорится в сообщении РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:53
2023-12-19T20:53
2023-12-19T20:53
экономика
технологии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Кабмин назначил нового замглавы Минцифры Сергея Кучушева, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе", он будет курировать выработку госполитики, говорится в сообщении министерства."Подписано распоряжение Правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева. ... На посту замглавы Минцифры Сергей Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий", - сказано в сообщении.Он будет реализовывать меры господдержки, которые направлены на разработку и внедрение российского ПО, госполитику по переходу госорганов на отечественные решения. Также в его компетенции будет разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация IT-компаний и организация работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.Кучушев более 13 лет работал в "Яндексе" на различных позициях. С января 2019 по июль 2020 года он занимал должность директора по связям с государственными органами в компании Ozon. До последнего времени работал на такой же позиции в инвестиционном холдинге "Восток Инвестиции", поддерживающем знаковые IT-компании – Ozon, Profi, SkyEng, Sravni и другие.
https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html
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экономика, технологии
Новым заместителем главы Минцифры назначили Сергея Кучушева
Кабмин назначил новым замглавы Минцифры Сергея Кучушева
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Кабмин назначил нового замглавы Минцифры Сергея Кучушева, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе", он будет курировать выработку госполитики, говорится в сообщении
министерства.
"Подписано распоряжение Правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева. ... На посту замглавы Минцифры Сергей Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий", - сказано в сообщении.
Он будет реализовывать меры господдержки, которые направлены на разработку и внедрение российского ПО, госполитику по переходу госорганов на отечественные решения. Также в его компетенции будет разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация IT-компаний и организация работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.
Кучушев более 13 лет работал в "Яндексе" на различных позициях. С января 2019 по июль 2020 года он занимал должность директора по связям с государственными органами в компании Ozon. До последнего времени работал на такой же позиции в инвестиционном холдинге "Восток Инвестиции", поддерживающем знаковые IT-компании – Ozon, Profi, SkyEng, Sravni и другие.
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным