МИД России вызвал посла Финляндии
В МИД заявили послу Финляндии об ответе РФ на наращивание потенциала НАТО
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Посла Финляндии в Москве Антти Хелантерю вызвали в МИД в связи с подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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"В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии", — подчеркнула дипломат.
Накануне США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны.
Как отметила Захарова, документ регламентирует количественные параметры, транспортировку и размещение американских военных, вопросы использования ими военных баз и складов на финской территории. При этом в соглашении нет ограничений по видам вооружений, включая ядерное. Параметры документа "фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля".
Ответственность "за превращение зоны добрососедства <...> в зону возможной конфронтации" полностью лежит на финских властях, заключила Захарова.
Власти Финляндии в последнее время предпринимают недружественные шаги по отношению к России. Так, Хельсинки закрыл КПП на границе с Россией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление.