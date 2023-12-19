https://ria.ru/20231219/mid-1916686843.html

МИД России вызвал посла Финляндии

МИД России вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 19.12.2023

МИД России вызвал посла Финляндии

Посла Финляндии в Москве Антти Хелантерю вызвали в МИД в связи с подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, сообщила... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:01

2023-12-19T13:01

2023-12-19T14:51

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Посла Финляндии в Москве Антти Хелантерю вызвали в МИД в связи с подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии", — подчеркнула дипломат.Накануне США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны.Как отметила Захарова, документ регламентирует количественные параметры, транспортировку и размещение американских военных, вопросы использования ими военных баз и складов на финской территории. При этом в соглашении нет ограничений по видам вооружений, включая ядерное. Параметры документа "фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля".Ответственность "за превращение зоны добрососедства <...> в зону возможной конфронтации" полностью лежит на финских властях, заключила Захарова.Власти Финляндии в последнее время предпринимают недружественные шаги по отношению к России. Так, Хельсинки закрыл КПП на границе с Россией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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финляндия, россия, сша, в мире